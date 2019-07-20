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趁公公「腦中風」騙走1億225萬財產！美麗華前媳婦被判全返還

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▲▼美麗華。（圖／記者黃彥傑攝）

▲高院更改判決，認定美麗華前媳婦陳寶珠應返還1億255萬元。

記者錢玉紘／綜合報導

美麗新娛樂董事長黃世杰的前妻陳寶珠被指控，趁著美麗華集團創辦人、她的公公黃杏中生前辨識能力有缺陷，逼迫簽信託契約，以她的兒子為受益人，總共盜領了1億255萬元。黃杏中的子女一審時敗訴，高等法院綜合事證後認定信託契約無效，昨天改判陳女要將1億255萬元還給4子女。

《自由時報》報導，黃杏中的長子黃世昌、次子黃世杰、長女黃彩鳳和次女黃秋香指控，2014年7月，陳寶珠在與父親同住時，趁老父有精神障礙的狀態下，強迫其簽下信託契約，黃杏中為委託人，陳的兒子黃承杰則為受益人，還盜用了黃杏中帳戶印鑑章，最後分批盜領了1億255萬元。陳則辯稱黃杏中在自由意志下簽署的，後來一審判決時認定信託契約有效，黃世昌等4人敗訴。

高等法院在審後發現，黃杏中在2009至2013年間就已經有腦中風，主治醫生也表示，在2013年間，醫院工作人員就難以跟黃杏中溝通，到了2014年10月，黃杏中已經處於智能缺損狀態。

黃杏中的看護也表示，黃的錢轉到信託帳戶這件事都是陳寶珠在辦，雖然有告訴黃杏中，但事實上他已經搞不清楚，但曾說「我被陳寶珠騙了」。

高院認定，黃杏中當時已欠缺辨識能力，因此簽署的信託無效，改判決被陳寶珠盜走的1億255萬元要返還黃世昌等4人，可上訴；但也認定陳寶珠無侵權行為，沒有賠償責任。

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關鍵字：美麗華,陳寶珠,黃杏中

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