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全台獨有「黃蠟石文化館」啟用　打造基隆文史新亮點

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▲ 全台獨有「黃蠟石文化館」啟用 打造基隆文史新亮點。（圖／基隆市政府提供）

▲ 全台獨有「黃蠟石文化館」啟用，打造基隆文史新亮點。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市文化局籌備多時的「黃蠟石文化館」18日舉行啟用典禮，市長林右昌與文化局長陳靜萍均熱情出席，大家都對暖暖區嶄新的文化據點充滿期盼，希望能為暖暖注入活水，林右昌則期許文化館成立之後，未來更成為基隆文史的新亮點。

林右昌表示，感謝籌備過程中給予協助的議員及各團體，黃蠟石文化館的前身是市府單身宿舍，並於2018年開始整建，將1樓整修成為黃蠟石文化館，委託給社區大學負責，期望黃蠟石文化館未來將是非常重要的環境及地理教育場域。

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▲ 全台獨有「黃蠟石文化館」啟用 打造基隆文史新亮點。（圖／基隆市政府提供）

文化局指出，暖暖擁有世界級的壺穴景觀，以及獨步全台的基隆黃蠟石，館舍結合周遭基隆河沿岸環境，預計將成為當地得天獨厚的自然地質教室；該館與基隆雅石藝術會合作，設有黃蠟石展示區，展出該會會員珍藏的各類蠟石。

另外，大廳的「暖暖煤礦產業特展」，由基隆社區大學與大菁農場合作，展出暖暖早年的礦業產業工具，裡面的文物至少都已有半世紀的歷史，其中更有一盞1875年英國製的安全燈，見證了144年的過往歷史。

▲ 全台獨有「黃蠟石文化館」啟用 打造基隆文史新亮點。（圖／基隆市政府提供）

文化局表示，黃蠟石文化館的前身是市府單身宿舍，副市長林永發年輕時，曾在這居住過一陣子，市府結合當地自然地質特色，活化閒置空間，希望能吸引外來人潮造訪，讓暖暖過港社區再逐步地活絡。

文化局還表示，黃蠟石文化館首檔展覽內容，包括黃蠟石系列雅石、壺穴地質景觀介紹，以及暖暖煤礦產業特展，營運時間為星期二至星期日，每日上午9時至下午5時，逢星期一休館，有興趣的民眾可前往參觀，相關資訊可至基隆市文化局官網查詢。

▲ 全台獨有「黃蠟石文化館」啟用 打造基隆文史新亮點。（圖／基隆市政府提供）

▲ 全台獨有「黃蠟石文化館」啟用 打造基隆文史新亮點。（圖／基隆市政府提供）

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關鍵字：基隆,壺穴,黃臘石,環境教育

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