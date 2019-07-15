勇鐵警告別式演唱「警察進行曲」　《靠北警察》籲：暫停鬼點子

▲臉書社團《靠北警察》貼文，呼籲長官們應該要尊重家屬 。（圖／翻攝臉書社團）

地方中心／嘉義報導

鐵路警察李承翰不幸殉職，將在16日舉辦告別式，不過現在卻傳出不同聲音，因為告別式過程當中將會有演唱《警察進行曲》的橋段，臉書社團《靠北警察》貼出一篇文章呼籲：「長官是否有想過，這樣的場合應該要慎選橋段，尊重家屬想法，而不是一意孤行決定？」

臉書社團《靠北警察》在13日的時候貼出一篇編號第1008篇的貼文，其中就寫到：「鐵警李姓學長殉職大家十分哀慟，長官們也籌劃了一場隆重的公祭，讓這位勇敢的兄弟可以風光的離開。但看到長官們要求，公祭的其中一個橋段要指派幾位同事上台演唱「警察進行曲」，實在有點傻眼，也許長官們是想將這首歌獻給李姓學長，但長官是否有想過，這樣的場合應該要慎選橋段，尊重家屬想法，而不是一意孤行決定」？

▲▼ 殉職鐵路警李承翰告別式預演。（圖／記者翁伊森翻攝）

甚至還質疑警察高層的長官們，從李承翰殉職以後：「我們眼中看到的、體認到的，都是長官們在想著要如何博取版面，真的有為逝者和家屬著想嗎？回到眼前，不管是風光還是消費，是不是都該適可而止？而不是一味的以媒體曝光度和長官的感受為首要考量，還請求各位長官，可否暫時放下你們的官僚想法？可否暫時放下你們天馬行空的鬼點子？可否尊重學長的家屬，莊重而平靜的的讓學長離開呢」？

這篇文章一貼出來，讓網友們紛紛留言炮轟：「這不是有病，而是腦袋破了一個洞」，也有人質疑「不能安靜陪伴在學長身邊就好嗎」？還有一名署名為《負能量巡官》的網友留言：「叫長官來唱一段孝女白琴，更能感動大家，而且絕對頭版」。

不過這樣的呼籲並沒有獲得接受，現在已經確定李承翰告別式將由副總統陳建仁代表總統蔡英文頒發總統褒揚令，並覆蓋國旗和警察錦旗，同時鐵路警察局也會由在場同仁搭配警察樂儀隊演奏獻唱「警察進行曲」。

▲▼ 殉職鐵路警李承翰告別式會場。（圖／記者翁伊森翻攝）