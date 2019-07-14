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觀察／蔡英文「準訪問」美方開大門　敲鑼打鼓任內最高調的一次

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▲▼總統蔡英文於哥倫比亞大學發表演說。（圖／蔡英文臉書）

▲總統蔡英文於哥倫比亞大學發表演說。（圖／蔡英文臉書）

記者陶本和／特稿

總統蔡英文在2020年總統選舉前，最後一次出訪，去程過境美國紐約，藉外交出口之名，轉擴大內銷也是必然。「準訪美」的行程，可說是下足了猛藥，以創歷任紀錄揭幕，期間也安排「每日一堵麥」，讓總統暢談國內時事，敲鑼打鼓過境，堪稱她任內最高調的一次。

依過去台美默契的慣例，元首過境美國，必須遵守諸多原則，包括總統府與外交部都不會公布總統的行程，都是等到訪團離境，才會統一向媒體轉述；因此，對隨行記者而言，最刺激的競爭，就在於大家得各憑本事，透過各種管道，包括當地僑胞，想辦法問到「總統在哪裡？」

有時候隨行記者們也會合作，一起跳上計程車，追著總統在美國的行程跑；不過，同時隨行記者也被要求，即便辦理的是I簽（工作簽證），也不得在美國境內做新聞處理，得等到離境才得發稿；甚至記者所下榻的飯店，必須距離總統的飯店20至30分鐘車程。

回顧蔡英文2016年上任第一次出訪「英翔專案」，過境美國邁阿密、洛杉磯，她謹守台美的默契，幾乎在下榻飯店足不出戶；畢竟剛上任，得讓美方知道她是可信任的夥伴，就當個「乖乖牌」，只在飯店與政要通電話、會見客人與朋友。

在蔡英文第二次出訪「英捷專案」時，雖然新聞採訪的限制沒有解禁，但美方開始同意她到處趴趴走，在過境休士頓期間，就有幾個在飯店之外的行程；後來出訪南太平洋友邦，在過境關島、夏威夷時採訪解禁，可以帶著隨行記者一起跑行程，就已經可以看出在台美關係有逐步進展。在第六次出訪過境夏威夷時，她參訪半個軍事單位國民兵群，在隨行記者面前，讓一位美軍少將軍官站在身旁，更是成為歷次出訪的大突破。

接著，蔡英文這次出訪，面臨2020總統大選，過境美國的規格、禮遇、台美關係的成績，都勢必要展現出來，透過外交出口轉為選戰內銷，來讓國人看見實質且具體的外交成果。因此，本次過境等同是向國人「交成績單」。

那麼成績如何？首先，蔡英文將在美國待4個晚上，這與她任內過境美國，都必須在24小時內離境的慣例，已是一大突破；另外，這也是她首次過境政治、經貿密集的美國東岸，也別具政治意涵。

▼蔡英文出席友邦駐聯合國常任代表的歡迎酒會。（圖／駐紐約經濟文化辦事處）

▲▼蔡英文出席友邦駐聯合國常任代表的歡迎酒會。（圖／駐紐約經濟文化辦事處）

此外，蔡英文在紐約的第一個公開活動，更是下足猛藥，寫下兩個歷史紀錄。她是首位，出席友邦駐聯合國常任代表的歡迎酒會，該活動17位友邦常任代表全員出席；同時，也寫下首位總統，在我國駐紐約辦事處出席活動。

另外，對照蔡英文上一次出訪南太平洋友邦時，即便面臨前行政院長賴清德突襲登記初選，跟她競爭總統大位，她仍堅持「出訪只談外交」，隨行記者幾次嘗試追問國內選舉時事，都被她直接打槍。

即便蔡英文堅持只談外交，但是從結果來看，轉為內銷的效果實在有限，國人關注選舉還是遠勝過國際外交；因此，本次出訪，也正好遇到國民黨總統提名人出爐，幕僚團隊早已備戰，安排「每日一堵麥」，讓隨行記者問國內時事。

有趣的是，蔡英文在歷經黨內初選後，像是換了個人，面對記者自信的笑容浮現了，口才即便遠不如高雄市長韓國瑜那般天花亂墜；但相較於過去，她的口條確實順暢許多。

此外，幕僚一直以來都會提醒記者們「等等堵訪，只問三題」，但記者才不理會，當然是不斷追問，過去蔡英文掉頭就走，如今只要有記者提問，她反而會「主動」讓大家「問到飽」，一旁幕僚也不會多加干涉。

總體而言，蔡英文變了，從過去堅持政策、一板一眼的學者氣息，初選把她「選戰模式」給逼出來了；加上本趟過境美國，美方可說是開了大門，讓她敲鑼打鼓，這無非是她任內過境最高調的一次了。

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關鍵字：蔡英文,2020總統,2020總統大選,陶本和,民進黨

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