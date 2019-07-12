周末降雨趨緩「台北高溫上看37°C」　颱風生成關鍵期曝光

▲周末降雨趨緩但要小心防曬。（資料圖／記者季相儒攝）

記者胡順惠／台北報導

今（12）日對流雲系發展旺盛，午後各地持續發布豪雨、大雨特報，大家都相當關注即將到來的周末天氣為何。中央氣象局預報員林定宜表示，周六、日（13至14日）各地都是多雲到晴，雨勢較今天更為減緩，各地高溫落在33至37度，下周將持續觀察菲律賓東方熱帶系統是否形成颱風。

中央氣象局表示，13日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，氣溫偏高，午後各地山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區仍有零星短暫陣雨；氣溫部分，明天天氣高溫炎熱，大台北地區有37度左右高溫的機率。

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林定宜指出，受到太平洋高壓影響，明後兩天各地都是多雲到晴的天氣，雨勢相較今日比較減緩，清晨會有零星短暫陣雨，中午過後各地山區會有局部短暫雷陣雨，山區要注意溪水暴漲。溫度部分，他說，明天高溫炎熱，各地高溫落在33至37度，大台北可能達37度高溫、花東及中南部會出現36度高溫，下雨後會比較舒適，沒下雨時悶熱。

臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」也說，雖然西南風還是很強，但太平洋高壓的勢力在逐漸伸展中，周末水氣減少，天氣更加穩定、各地高溫炎熱，中、南部沿海在清晨仍有陣雨，但持續時間短，降雨相較前幾天明顯減少；北、東部午後雷雨減少，僅山區有零星短暫雨。由於位於西南風背風側，可能有焚風、36度以上高溫出現機會。

進入颱風季節，近期是否有颱風生成？林定宜說，持續觀察菲律賓東方熱帶系統發展，要到下星期才能比較確定是否生成熱帶性低氣壓或是颱風。