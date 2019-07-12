壽險公會龍頭8月改選！黃調貴有意連任　許舒博也想選？

▲壽險公會理事長、國泰人壽董事長黃調貴。（圖／國泰人壽提供）

記者紀佳妘／台北報導

壽險公會8月將改選理事長，國壽董事長黃調貴有意爭取連任，外界也看好呼聲最高，不過，傳聞商總副理事長許舒博也有意參選，引發業界關注。

擔任壽險公會理事長的黃調貴，去年11月曾透過公會針對業界現況，提出包括國際監理之接軌準備、FinTech的應用與因應、協助產業業務推動、資金出路問題、違反處罰比例原則等5大重點工作進度，並強調自己「做對的事情，任何時候都是最佳時機」；此舉被外界解讀為間接宣布競選連任，提前佈局，但用此方式表態希望「同額競選」，儘量不要傷和氣。

3年前，黃調貴在國泰金控董事長蔡宏圖的支持下，出馬競選壽險公會理事長，國壽也動員高階主管拜票，最後黃調貴順利當選，任期將在今年8月屆滿，依規定可再連任一屆。而根據自由時報報導，商總副理事長、台灣人壽副董事長許舒博，也有意角逐壽險公會理事長，但《ETtoday新聞雲》向他查證，許舒博拒絕回應，他說「不要跟我談這個，我不接受訪問」。至於黃調貴人在國外，尚未對是否連任做出回應。

▲台灣人壽副董事長許舒博。（圖／資料照）

壽險公會將在8月31日召開理監事改選，每家壽險公司按照保費收入市占決定會員代表人數，目前共有80多名會員代表，預計在8月2日確定會員代表名單，屆時將會選出21名理事、7位監事、7位常務理事及1位常務監事，最後再從常務理事中，推選出理事長。