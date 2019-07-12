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機上突呼吸困難！巧遇「全球最性感醫師」救一命　網：想被救

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▲麥克伊爾曾被評為全球最性感醫師，吸引320萬粉絲超迷人。（圖／取自Mikhail Varshavski instagram）

▲麥克伊爾曾被評為全球最性感醫師，吸引320萬粉絲超迷人。（圖／取自Mikhail Varshavski instagram）

實習記者崔子柔／綜合報導

飛機途中遇身體不適，卻有「全球最性感醫生」替你急救！日前一班從紐約飛往以色列特拉維夫的航機上，一名美國26歲男子突感呼吸困難，遇紐約醫生麥克伊爾（Mikhail Varshavski）在場緊急判斷治療。而這位救命恩人曾被《People Magazine》雜誌票選為全球最性感醫生，Instagram有超過320萬粉絲追蹤。

被救命的患者為26歲的亞特蘭大男子Matt Faraco，6月30日搭乘達美航空由紐約飛往特拉維夫，當時沒有吃任何東西，起飛後手臂莫名腫脹，喉嚨感到縮緊，是可能危及生命的過敏反應。空服員立即詢問機上是否有醫療人員，正好29歲的紐約醫生麥克伊爾在機上，他緊急替Faraco施打腎上腺素，舒緩患者呼吸道的肌肉，讓他恢復呼吸。

麥克伊爾表示，當下緊急施打腎上腺素的份量較不合適，可能傷害心臟，恐引發患者心臟病致死，幸好藥物起了作用，其呼吸恢復順暢。麥克伊爾全程觀察Faraco的狀況，每隔半小時檢查身體，最後平安抵達特拉維夫。

麥克伊爾機上搶救的事蹟被大肆報導後，發現他曾獲美國《People Magazine》評選為「全球最性感醫生」，不但擁有英俊臉蛋、壯碩的身材，更不時在社交平台發布與小動物的合照，超有愛心。其Instagram粉絲人數達320萬，YouTube頻道「Doctor Mike」更有超過380萬人數訂閱。

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關鍵字：紐約,心臟病,最性感醫生

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