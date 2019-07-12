嘔吐3年體重狂掉！5歲童瘦成皮包骨　家人憶...兒拿「這東西」塞嘴裡

▲龍眼核卡在男童食道內已3年。（圖／翻攝《梨視頻》，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

福建泉州市一名5歲男童3年以來，不僅時常嘔吐，體重甚至還頻頻往下掉，直到近日去看醫生才發現，原來食道裡竟然卡了異物。事後，家人才突然想起，兒子在2歲時曾經到茶几旁，拿龍眼乾來吃，從那次之後，就開始出現異常反應。

綜合陸媒報導，男童在近期的3年間，飯都吃得特別少又特別慢，甚至會經常嘔吐，瘦到體重僅剩11公斤，像個皮包骨一樣。家人表示，他在1歲時，各方面的飲食都很正常，但到了2歲卻突然有這樣的情況，原本以為只是脾胃不好，長大後應該能慢慢好起來，殊不知身體狀況卻越來越糟。

▲經過CT檢查後發現食道有異物。

據悉，從今年7月以來，男童的精神狀況越來越差，開始不吃不喝，讓父母十分擔心，趕緊帶他到泉州市兒童醫院求助，做進一步詳細檢查。當時，醫生在檢查時，發現男童的食道有異物，便決定立即開刀將其取出。

泉州市兒童醫院消化內科主任醫師石潤海表示，起初判斷認為有可能是腫瘤，但CT檢查後發現，食道內有陰影，進而判斷是異物。他提到，由於擔心硬拉異物會造成男童的食道穿孔、撕裂等情況發生，因此決定在胃鏡下，用五爪鉗子慢慢鬆動異物，進而拖出體外。

▲一顆圓滾滾的果核讓男童嘔吐了3年。

經過4個多小時的努力，終於將異物取出。事後，男童的父母猜測，可能是兒子在2歲時，趁著大人不注意，擅自去拿放在桌上的龍眼乾來吃，導致不小心將果核也一起吞下去。目前，男童仍在醫院進一步治療中。

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