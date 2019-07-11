迴旋踢破門！上億賭博機房藏身美濃　「拜拜發大財」8人落網

▲警方攻堅賭博機房。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄美濃地區有嫌犯利用透天厝設置賭博機房網站，以百家樂、各式球類等標的進行投注，短短一個月內竟有上億的投注量。刑事局南部打擊犯罪中心3日持搜索票直搗現場，幹員荷槍實彈踹門攻堅，當場逮獲正在操作電腦的8名嫌犯。





▲警方攻堅賭博機房。（圖／記者洪靖宜翻攝）

刑事局南部打擊犯罪中心在108年6月間，線上巡邏發現有不肖份子經營賭博網站，而且經過觀察，該賭博網站投注情形十分熱絡，研判應具一定規模，遂與高雄市政府警察局刑警大隊、旗山分局等單位共組專案小組進行偵辦。

經循線調查發現，賭博機房位置設立於高雄市美濃地區，經員警長期蒐證掌握相關事證，在7月3日前往位於高雄市美濃區一棟透天厝執行搜索，特勤幹員荷槍實彈，以迴旋踢踹門，在以破門器撞開房間門攻堅，當場查獲吳姓男子與共犯等共8人，於該處以電腦設備架設賭博機房，並查扣犯案用電腦13臺、手機16支、監視器、點鈔機、打卡機等物。

▲警方在現場查扣犯案用電腦等物。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方調查，吳姓嫌疑人等在各大網站論壇張貼訊息，拉攏喜好博奕者成為賭博網站會員，以百家樂、各式球類等標的進行投注，並提供投注教學以及明牌等進以慫恿賭客大量下注，短短一個月內竟有上億元投注量。

吳嫌等人為祈求營運機房能發大財，平時即有祭拜神明之習慣，未料仍遭警方查獲，訊後被依賭博罪嫌移送法辦。