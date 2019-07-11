30kg毒餌藏棲息地！3男「濫殺4400隻百靈鳥」謀利　判賠近2000萬

▲角百靈。（圖／翻攝維基百科）

大陸中心／綜合報導

百靈鳥叫聲優美，被譽為鳥界歌手，深受鳥類學者喜愛。不過，內蒙古有3名男嫌犯為了謀取利益，竟在棲息地投下30kg的毒餌，濫殺了4400多隻百靈鳥，直到近日二審結果終於出爐，3人被依法判賠440多萬元（台幣約1985萬元）。

據了解，森林公安員警去年1月在巡視草原時，發現雪地裡躺了將近870隻的百靈鳥屍體，進行檢驗後發現，這些僵硬鳥屍的嗉囊內都有尚未消化的植物種子「糜子」，並含有農藥成分「克百威」。由於內蒙古過去都沒有種植過糜子，且農藥「克百威」在鹼性條件下遇水會加速分解，因此警方當時認定這是一起毒殺鳥類的案件。

事後，警方在案發現場埋伏，經過10天的蹲守，終於看見一名男子鬼鬼祟祟地撿拾地上死去的百靈鳥，隨後便立刻上前將其逮捕。該名王姓嫌犯事後坦承，他與另兩名嫌犯王男、郝男合作，用有毒的餌料獵殺野生鳥類，並且賣到東北地區謀利，最後將所賺得的錢平分。

▲內蒙古自治區警方發現雪地裡有多隻百靈鳥屍體。（圖／中新社）

經過司法鑒定中心鑒定，被毒殺的野生鳥類共有4484隻，其中有3735隻蒙古百靈、165隻角百靈、584隻短趾百靈，涉案鳥類的摺合經濟價值約395.97萬元（台幣約1786.3萬元）。內蒙古人民法院近日對該案件進行二審宣判，3名男子因涉案鳥類的生態經濟價值損失、國家財產損失等，判賠440多萬元（台幣約1985萬元）。

雖然投毒案的嫌犯都已落網，但對鳥兒的傷害並沒有停止，因此警方等到冰雪融化後，在現場用鳴笛、燃放煙花炮竹、安插彩旗等方式驅趕鳥類，防止牠們再因撿食毒餌而死亡。據悉，百靈鳥因叫聲悅耳，不僅深受鳥類玩家的喜愛，也讓許多饕客想要品嚐，進而濫殺，造成百靈鳥數量銳減，因此被列為大陸二級保護動物。