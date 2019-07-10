鳥嘴潭徵收救濟金過低　百位農民：召開說明會，否則抗爭到底！　　　

▲烏嘴潭徵收救濟金過低，民眾聚集表達心聲。（圖／翻攝自南投縣政府官網）

地方中心／南投報導

南投鳥嘴潭人工湖占地40公頃，上百位農民認為救濟金太低，在立委馬文君、議員李洲忠、鎮長簡景賢、鎮民代表施麗桂等人號召下，9日前往縣議會表達心聲，希望中央可以拿出善意回應，否則不排除更激烈的抗爭。

在公有地耕作方面，幫忙協調的立委馬文君表示，農民長期以來在土地改良、農業設施上的耗費相當大，收入與付出也不成正比，如今面臨土地被收走，將無法再耕作，希望政府實施重大建設時，應站在農民的立場，不要損害農民的權益。他呼籲，中央應保留後續協調的空間。

李洲忠議員表示，今天農民急切地表達心聲，就是希望馬立委、林縣長、中央單位，都能聽到他們苦處，能夠苦民所苦，希望中央能夠提高救濟金，並規劃完善的回饋機制，另外，在水源保護區限制開發方面能夠解套，後續將請馬立委協調水資局，希望找到雙贏的局面。

▲烏嘴潭民眾聚集議會。（圖／翻攝自南投縣政府官網）

副縣長陳正昇說，水資局雖然已經進行救濟方案，仍無法符合民眾需求，今日大批農民聚集，顯得相當氣憤，希望中央正視民眾的聲音、了解農民的苦處，提高救濟金發放標準。他還表示，未來幾日經過協調，希望尋求轉寰的餘地，讓事件平和落幕，讓民眾的日子更好過。

抗爭的農民表示，人工湖私有地徵收前，中央召開10場說明會才完成徵收，但公有地徵收的救濟金發放標準，卻關閉溝通協商之門，目前有承租的1分地發放18.2萬元，沒承租的發放16.3萬元，到底是如何計算，應召開說明會公開，否則只能抗爭到底，爭取自身權益。