中國首顆智能衛星「天智一號」　通過10多項在軌試驗

▲中國首顆智能衛星「天智一號」。（圖／翻攝央視）

大陸中心／綜合報導

中國首顆智能衛星「天智一號」近來被公布，在軌試驗取得大量階段性成果，對多項新技術進行了驗證。在軌運行的半年時間裡，已經通過軟體上注的方式成功進行了星箭分離成像、自主請求式測控、空間目標成像等10多項在軌試驗，涉及智慧測運控、智慧資訊處理等不同方面。

智慧衛星又稱軟體定義衛星，是指以天基先進計算平台和星載通用操作環境為核心，採用開放系統架構，支援有效載荷隨插即用、應用軟體按需載入、系統功能按需重構的新一代衛星系統。

中科院軟體所研究員、天智系列衛星總設計師趙軍鎖介紹，隨著衛星的數量越來越多，它的管控的難度也越來越大，因此需要衛星的智慧化程度提高，「這樣的話我們要希望能夠衛星的智慧化程度提高，然後星上它能夠自主地去定軌，根據自己的任務需求去再找地面站，讓地面站按需給它提供服務，那麼這樣一個方式就會為將來的測運控提供一個比較大的技術革新，這叫自主請求式管控。」

根據規劃，智慧衛星技術聯盟還將研製和發射一系列天智新技術試驗衛星並開展在軌試驗，突破天基超算、智慧控制、智慧組網等軟體定義衛星關鍵技術。目前，天智二號衛星已經進入研製階段。