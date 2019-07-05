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同個保溫瓶用20年！50歲男恍惚失智「開車撞早餐店」…1年後離世

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▲你有想過嗎？在使用保溫瓶的同時，你也可能把細菌吞進肚子裡了。（示意圖／ETtoday資料照）

▲長年使用保溫瓶可能導致鉛中毒。（圖／示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

保溫瓶是大家愛用的日常用品，攜帶方便又可以讓飲品維持熱度，但有一名男子因為天天用保溫瓶裝咖啡喝，維持這樣的習慣長達20年，竟然導致鉛中毒，造成貧血暈眩而發生車禍，短短不到一年內就不幸過世。

腎臟科醫師洪永祥在「醫師好辣」節目中分享這個案例，病患為一名50多歲的男子，某天在上班的途中，突然感到精神恍惚，完全沒剎車直接衝進一間早餐店，但是該男開車已有30多年的經驗，從未發生過車禍，而且也沒有喝酒或是服藥，早上醒來時精神也很好，不知道為何會突然恍惚。

幸好該男傷勢不重，送醫檢查後發現，男子的大腦皮質萎縮且貧血嚴重，腎的功能也不好，於是轉診腎臟科。診治後發現，男子近期容易疲勞，而且味覺也突然改變，以前明明喜好清淡、不喜歡太鹹的食物，最近卻抱怨老婆煮的菜不夠鹹，鹽巴或是醬油要加很多才覺得有味道，洪永祥醫師聽完後認為，應該是重金屬，做完篩檢發現是鉛中毒。

請繼續往下閱讀...

原來，這名男子長年來都有使用保溫瓶的習慣，同一個瓶子用了10幾年，內部已有許多生鏽和裂痕的狀況，他每天都將咖啡裝進瓶內帶去公司上班的時候喝，造成大腦皮質嚴重退化，出現失智的情況，後來竟因嗆到引發吸入性肺炎，不幸身亡，從發生車禍到過世僅1年的時間。

洪永祥提到，如果用保溫杯裝含蛋白質的飲料，例如牛奶或豆漿等，最好兩個小時內要喝完，否則會開始滋生細菌，加上使用後如果沒有清乾淨，殘存的蛋白質就會卡隙縫裡。若是洗完過後還有味道，那就表示有細菌卡住，之後再用瓶子裝水或其他飲品，等於直接把細菌喝下肚，可能會導致腹瀉。

另外他也提醒，保溫杯最怕酸顯性的液體，例如檸檬水、碳酸飲料、中草藥、茶等等，若是保溫杯的材質不好，可能會使內部的鉛、鎘鉻溶解，最後恐造成肝腎傷害，更可能導致大腦失智、貧血的狀況發生。

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關鍵字：保溫瓶,醫師好辣

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