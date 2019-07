最高判刑219年！　台裔教授石宇琦送美軍事機密到中國被定罪

▲台裔教授石宇琦涉嫌將軍事零件賣給中國,在美被逮捕。(圖/翻攝自推特)



國際中心/綜合報導

美籍台裔教授石宇琦(Yi-Chi Shih)早前被控竊取美國軍用晶片,並私下出口到中國大陸。經過6個月的審理後,美國司法部2日宣布,石宇琦郵件詐欺、電匯詐欺、非法出口軍用晶片的罪名成立,將面臨最高219年的刑期。

美國司法部的聲明中指出,由於石宇琦私下出口美國軍用晶片到中國,違反了美國《國際緊急經濟權力法》(IEEPA),6月26日被美國司法部定罪。此外,陪審團還裁定石宇琦犯下郵件、電匯詐欺、竊取電腦資料、向政府提供假資料等18項罪名。美國地方法院將安排量刑聽證會,最高將判處石宇琦219年有期徒刑。

美國司法部說明,石宇琦非法入侵美國企業,竊取微波積體電路(MMIC)的有關資訊,而這些晶片可供商業、軍事用途,能夠用來製造導彈、戰鬥機、導航器等軍事武器。

對於美國司法部的指控,石宇琦的辯護律師澄清,石宇琦從未非法運輸半導體晶片到中國,只在「合法研究計畫」中,進行設計工作。此外,辯護律師說明,美國政府刻意將一項「具有學術地位」的計畫說成「石宇琦與北京竊取機密」,是嚴重的誤判。

▼石宇琦被美國指控竊盜軍用晶片出口到北京。(示意圖/CFP)

石宇琦早前任職於加州大學洛杉磯分校的工程學系,2005年至2009年期間,他以弟弟石宇祥(Ishiang Shih)作為接洽窗口,在沒有獲得出口許可證的情況下,將美國軍事技術產品送往四川的科技公司。除了兩人以外,還有越南裔美籍的梅傑安(Kiet Ahn Mai)也是共犯。

除了這次的判決消息外,台灣的《財訊》先前也披露,美國司法部指出,石宇琦2011年開始擔任成都嘉石科技(後改名為海威華芯)公司總裁。此前,石宇琦曾任職大型軍火公司,負責單片氮化鉀微波積體電路晶片設計與開發,接著又自行成立公司,專門開發點對點通訊技術、雷達技術,最後賣給美國軍火商。

▼更名為海威華芯的成都嘉石科技公司。(圖/海威華芯官網)

石宇琦2013年12月26日透過影子公司買下一批美國的MMIC晶片,在當天火速製成晶圓片,寄往加州的人頭戶口,輾轉交給北京。此後,成都嘉石科技擁有了氮化鎵等尖端化合物半導體的製造能力。

最後,石宇琦2018年1月19日因「涉嫌向中國大陸出口受管制的技術、晶片及跨國洗錢」,在美國被捕。

Electrical Engineer Convicted of Conspiring to Illegally Export to China Semiconductor Chips with Missile Guidance Applications: Yi-Chi Shih, an electrical engineer living part time in Los Angeles, has been found guilty of conspiracy to violate the Inte... https://t.co/IzVCk2Dhzd