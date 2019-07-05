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最高判刑219年！　台裔教授石宇琦送美軍事機密到中國被定罪

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▲台裔教授在美遭逮捕，涉嫌將軍事零件賣給中國。（圖／翻攝自推特）

▲台裔教授石宇琦涉嫌將軍事零件賣給中國，在美被逮捕。（圖／翻攝自推特）

國際中心／綜合報導

美籍台裔教授石宇琦（Yi-Chi Shih）早前被控竊取美國軍用晶片，並私下出口到中國大陸。經過6個月的審理後，美國司法部2日宣布，石宇琦郵件詐欺、電匯詐欺、非法出口軍用晶片的罪名成立，將面臨最高219年的刑期。

美國司法部的聲明中指出，由於石宇琦私下出口美國軍用晶片到中國，違反了美國《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），6月26日被美國司法部定罪。此外，陪審團還裁定石宇琦犯下郵件、電匯詐欺、竊取電腦資料、向政府提供假資料等18項罪名。美國地方法院將安排量刑聽證會，最高將判處石宇琦219年有期徒刑。

美國司法部說明，石宇琦非法入侵美國企業，竊取微波積體電路（MMIC）的有關資訊，而這些晶片可供商業、軍事用途，能夠用來製造導彈、戰鬥機、導航器等軍事武器。

對於美國司法部的指控，石宇琦的辯護律師澄清，石宇琦從未非法運輸半導體晶片到中國，只在「合法研究計畫」中，進行設計工作。此外，辯護律師說明，美國政府刻意將一項「具有學術地位」的計畫說成「石宇琦與北京竊取機密」，是嚴重的誤判。

▼石宇琦被美國指控竊盜軍用晶片出口到北京。（示意圖／CFP）

科技公司,無塵室,晶圓廠,無塵衣,科技,半導體,示意圖。（圖／CFP）

石宇琦早前任職於加州大學洛杉磯分校的工程學系，2005年至2009年期間，他以弟弟石宇祥（Ishiang Shih）作為接洽窗口，在沒有獲得出口許可證的情況下，將美國軍事技術產品送往四川的科技公司。除了兩人以外，還有越南裔美籍的梅傑安（Kiet Ahn Mai）也是共犯。

除了這次的判決消息外，台灣的《財訊》先前也披露，美國司法部指出，石宇琦2011年開始擔任成都嘉石科技（後改名為海威華芯）公司總裁。此前，石宇琦曾任職大型軍火公司，負責單片氮化鉀微波積體電路晶片設計與開發，接著又自行成立公司，專門開發點對點通訊技術、雷達技術，最後賣給美國軍火商。

▼更名為海威華芯的成都嘉石科技公司。（圖／海威華芯官網）

▲▼海威華芯。（圖／海威華芯官網）

石宇琦2013年12月26日透過影子公司買下一批美國的MMIC晶片，在當天火速製成晶圓片，寄往加州的人頭戶口，輾轉交給北京。此後，成都嘉石科技擁有了氮化鎵等尖端化合物半導體的製造能力。

最後，石宇琦2018年1月19日因「涉嫌向中國大陸出口受管制的技術、晶片及跨國洗錢」，在美國被捕。

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關鍵字：石宇琦,219年有期徒刑,美國司法部,國際緊急經濟權力法,IEEPA,北美要聞,MMIC,微波積體電路,嘉石科技,氮化鎵,Yi-Chi Shih

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