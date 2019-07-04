台南麻豆鬧區自來水管汰換完工　供水穩定獲好評

▲台南市麻豆區興國路原埋設之管線已不敷使用，水公司第六區管理處斥資進行管線汰換工程，日前完工受到當地居民的好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市麻豆區興國路是麻豆最熱鬧的街道之一，人口密集商店林立，原埋設之管線已不敷使用，水公司第六區管理處為提升當地居民用水品質及穩定供水，斥資進行管線汰換工程，4月份開始進行工程施工，已於日前完工，受到當地居民的好評。

自來水公司第六區管理處李丁來處長表示，此項管線汰換工程耗資1,050萬元，汰換長度800公尺，預估受益戶數約66戶。除將原有管線換新外，為因應當地人口及商業發展，更將原本管徑250公釐擴大成管徑300公釐，管材上也選用更優質的延性鑄鐵管，較原本的塑膠管線使用年限更長，延展性佳也較耐震，不僅提升水壓，也較不容易發生漏水情形，埋管完成後對該區的供水穏定度有極大助益。

該工程於4月初進場施作，已於近期完工，施工地點因位處鬧區，施工期間車輛往來絡繹不絶，增加施工的困難度，為維持施工進度並兼顧用路人安全，特別加強交維各項管制措施，也請附近民眾配合繞道行駛，忍耐一時不便，完工後將享有更好的用水品質，目前該工程已順利完工，當地居民都相當肯定水公司對於提升用水品質的努力。