警政署長陳家欽追悼鐵路勇警「心如絞痛」　基層疾呼加強訓練

▲警政署長陳家欽4日發文追悼因公殉職的鐵路勇警李承翰。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

鐵路警察局高雄分局嘉義派出所警員李承翰，3日晚間20時許接獲通報、趕赴停靠嘉義車站自強號列車處理逃票糾紛時，突遭鄭姓男子持刀刺傷臟器，歷經醫師連夜輸血超過1萬CC搶救，4日晨仍宣告不治。對此，警政署長陳家欽上午在臉書粉絲專頁「NPA署長室」發文哀悼：「心痛如絞、無法形容」

▲警政署長陳家欽4日發文追悼因公殉職的鐵路勇警李承翰。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署長陳家欽發文哀悼英勇殉職的鐵路勇警李承翰，並用沉重黑底、黯然的鐵路警察局徽表達無限沉痛。陳嘉欽發文表示：「很痛心同仁如此英勇行為去捍衛保護車上所有乘客的性命」「卻犧牲了自己年輕充滿無限未來的生命」「承翰，你的英勇無畏全國警察永誌不忘，願祢一路好走。」

這篇警政署長哀悼勇警李承翰的發文吸引超過1萬名網友關注，並有2千名網友留言，不少網友留言惋惜：「為了處理單純逃票糾紛、犧牲了一名認真執勤的好警察」也有不少警察留言，希望警政署能建立警察面對持刀歹徒的SOP，不少警員憂心到底現有的應勤裝備包含警槍、警棍、辣椒水等，如何在狹窄、還有其他乘客的車廂空間完成奪刀任務，基層警希望這些關乎警察生命安全的執勤訓練細節，未來能多加強。

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