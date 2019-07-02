2歲男童打翻熱水壺「全身7%二度燙傷」　幼兒園女老師被判6個月

▲幼兒園女教師失誤造成2歲男童全身7%二度燙傷。示意圖與本案無關。（圖／達志影像）

實習記者傅一珩／台北報導

台北市內湖區某幼兒園2018年6月發生一起孩童燙傷意外，由於吳姓女教師疏於注意，將未闔蓋的熱水壺隨手放在桌邊，導致2歲的康姓男童不慎打翻水壺，造成全身7%燙傷。士林地院審理後，依業務過失傷害罪判吳女6個月有期徒刑，如易科罰金36萬元，全案可上訴。

判決指出，吳女作為幼兒園教師，應對學童在園內的安全負責，熱水壺應密蓋扣緊，放置時應顧及孩童行走動線的安全。不過2018年6月12日9時許，吳女將裝滿熱水的熱水壺開蓋置於書包櫃邊緣，隨即轉身處理其他事務。當時康童正打算協助老師而接近書包櫃，期間將熱水壺打翻，造成面部、頸部、胸部、腹部及肩部多處地方二度燙傷。

法官認定，吳女身為合格的幼保教師，理應有能力防止此類意外，卻因為自身過失導致康童受傷，行為已構成業務過失傷害罪，但考慮吳女承認犯行態度良好且有和解意願，只因雙方和解金額認知差距過大，因此判吳女6個月有期徒刑，如易科罰金36萬元，全案可上訴。

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