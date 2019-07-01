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頭份炸出50cm坑洞！「爆管」瞬間轟破地表　家門口變災難住戶嚇傻眼

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▲▼頭份炸出50cm坑洞！「爆管」瞬間轟破地表　家門口變災難住戶嚇傻眼。（圖／頭份市民代表溫俊勇／我是頭份人）

▲頭份炸出50cm坑洞！「爆管」瞬間轟破地表。（圖／頭份市民代表溫俊勇／我是頭份人，下同） 

地方中心／苗栗報導

苗栗縣頭份市1日傍晚發生爆管事故，水源路的自來水管突然破裂，嚴重癱瘓路基，導致近百公尺柏油路被炸開，馬路出現深達半公尺的大坑，附近住戶都被嚇了一大跳，自來水公司初判，爆管的是地下舊水管，為永和山水庫一條輸送原水至淨水場的管線，暫時不會影響苗北地區供水，將連夜搶通。

水源路為頭份是通往永和山水庫的道路，1日傍晚5時許，地下水管突然破裂，炸裂為恭醫院東興院區路段的馬路，導致路基嚴重癱瘓，出現長達近100公尺的裂痕，深達半公尺的大坑，湧水不斷溢出路面，好在當時沒人經過，未造成人員受傷，警方隨即封鎖長約50公尺路段，宛如災難場景讓附近住戶嚇了好大一跳。

▲▼頭份炸出50cm坑洞！「爆管」瞬間轟破地表　家門口變災難住戶嚇傻眼。（圖／頭份市民代表溫俊勇／我是頭份人）

▲▼頭份炸出50cm坑洞！「爆管」瞬間轟破地表　家門口變災難住戶嚇傻眼。（圖／頭份市民代表溫俊勇／我是頭份人）

▲▼頭份炸出50cm坑洞！「爆管」瞬間轟破地表　家門口變災難住戶嚇傻眼。（圖／頭份市民代表溫俊勇／我是頭份人）

▲▼頭份炸出50cm坑洞！「爆管」瞬間轟破地表　家門口變災難住戶嚇傻眼。（圖／頭份市民代表溫俊勇／我是頭份人）

▲家門口變災難現場，住戶嚇傻眼。

苗栗縣議員陳光軒也到場關切，拍下驚險畫面，只見事發路段積水嚴重，馬路到處都被炸裂，出現數條長長的裂痕，他提醒，因自來水管爆裂事故，導致道路坍塌嚴重，民眾若要往來頭份市與南庄、三灣，暫時需繞道。

對此，台水公司第三區處表示，經初步勘查，爆裂的市永和山水庫輸往東興淨水廠一條直徑1.35公尺原水管，不明原因發生破裂，目前已經暫時停止出水，由廠商及相關人員進駐現場搶修，並盡快查明原因。因原水管線仍有8小時存量，尚未影響苗栗地區供水，後續若來不及搶修完畢，用戶仍要有停水準備。

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