經期前跑步…她小腹突劇痛送醫！「全身一半血流掉」險死

▲女性經期前運動需留意身體負荷。（圖／123RF）

大陸中心／綜合報導

喜歡在生理期前後劇烈運動可要當心了！湖南長沙一名女子曉雯（化名）日前在生理期前和友人相約夜跑，未料竟造成黃體囊腫破裂，出血量達2200毫升，相當於全身失血量51%，險些喪命。幸好緊急送醫進行手術，才從鬼門關前撿回一命。

據《長沙晚報》報導，36歲的曉雯平時就有夜跑的習慣，日前她和朋友相約跑步，期間突然感到腹部劇痛，且臉色蒼白、全身冒冷汗，友人驚覺有異，趕緊協助將她送醫。一到醫院，醫師急忙進行腹部超音波檢測，赫然發現她骨盆腔內有一個腫包，且腹腔有大量的積液。

詢問才知原來曉雯正值經期前的「黃體期」，劇烈運動後，導致黃體破裂出血。醫生緊急安排手術，發現曉雯右側卵巢有一個雞蛋大小的黃體囊腫，囊腫表面有個小缺口不斷出血，且出血量已達2200毫升，對54公斤的她而言，相當於全身血量的51%，險些喪命！

▲經期前劇烈運動，恐會造成黃體破裂。（圖／達志／示意圖）

醫護人員立刻對曉雯進行黃體囊腫剝除和創面縫合手術，才終於恢復卵巢正常功能。主治醫師林穎提醒，女性在經期前的「黃體期」劇烈運動，很容易造成黃體囊腫破裂大出血，她補充，黃體破裂是婦科常見的急腹症之一，常見於20至40歲育齡期的女性，症狀是不同程度的腹痛和腹腔內出血，嚴重可能出現失血性休克，甚至危及性命。

林穎表示，大部分女性往往只對排卵期比較關注，對於黃體期卻不甚了解，事實上，每位女性都應了解卵巢的基本常識，包含學習計算卵泡期、排卵期和黃體期，避免在危險時期劇烈運動，以免造成危害。