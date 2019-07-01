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日本旅行如何「打敗2倍高物價」　達人省錢3招還能吃好料

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文／艾利漫遊中

上次簡單介紹過日本自助旅行的行程，不過實際去過日本的朋友們都知道，日本的物價真的好貴啊！交通費貴（感覺每天都要儲值卡片）、吃的也貴（飲料換算台幣動不動都快一百元），雖說日本人的薪水比台灣高一點，但我們是台灣人呀，如果不特別買廉航機票，來回日本就要花一萬三左右了……

於是艾利就用自己的經驗教大家如何省錢囉！因為每個人去的地方不同，行程跟交通模式也不一樣；交通方面就請各位自行斟酌或上網詢問朋友意見，這裡只介紹如何在吃的方面省錢～～

1. 利用超市

大家在街上散步有時會從販賣機買飲料，但應該不少人，都會覺得蠻貴的，尤其觀光區的更貴！（像是艾利在明治神宮內販賣機買的飲料，就比浅草買的貴）。聰明的旅人，請好好把握超市！日本的超市基本上是物美價廉，飲料跟食物跟外面店家比起來都不貴，尤其傍晚過後（每間超市的時間不一樣），很多超市的熟食品，都會在打烊前有五到七折的特價！

那有沒有打折該怎麼看呢？基本上就是看數字，如果有貼「3割引」就是打七折，「2割引」就是八折，以此類推喔！
順便說一下，「激安」就是超級便宜的意思，而「夏日割引」也就是夏季折扣的意思唷。


▲日本超市物美價廉，東西應有盡有。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

2. 自己煮！

有些人住的民宿附有廚房，可以在超市買食材或到百元商店購買便宜的材料自己煮！比如說一份已經切好洗好的蔬菜在超市只要差不多一百元日幣，想吃義大利麵也可以，百元商店也有許多調理包，雖然自己煮很花時間，可能會犧牲掉出去玩的時間，就請各位自己取捨囉。

順帶一提，若在路上看到「百均」，就是百元商店的意思。
3. 學生食堂

日本的大學跟台灣一樣，都有學生餐廳。各位可能在日劇或偶像劇，都有看過角色們在校園用餐的橋段吧？既然是設在校園內，價錢也親切許多！不過跟台灣比起來，日本的校園食堂真的是好吃太多啦，讓人不禁想每天都進去當假日本學生～～


▲日本校園食堂相較之下便宜許多，食物也都很好吃。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

4. 連鎖牛丼或烏龍麵

台灣的吉O家都超貴的！但在日本，連鎖牛丼餐廳競爭劇烈，每家各有擁戴者，相同的是都有便宜的價格！大概台幣一百元左右就能吃得很飽。另外，烏龍麵店也是一樣哦，通常都能自由挑選想要的配料，最便宜的也是台幣一百元左右而已。

雖然便宜但是超好吃！


▲連鎖牛丼或烏龍麵經濟實惠，是來日本必吃清單。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

雖然說，出去玩就不要那麼摳門啦，不過若臨時盤纏不夠，這些省錢秘訣能讓你吃飽又不傷荷包哦！

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ET快訊
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關鍵字：艾利漫遊中,日本自助,日本旅遊,日本物價,省錢撇步,3割引,激安,百均,旅遊,自助旅行

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