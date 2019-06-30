Leo王奪金曲歌王　呱吉挺獨立音樂爆粗口：台灣流行音樂圈「爆X弱」

▲呱吉、Leo王。（合成圖／翻攝自呱吉臉書、ETtoday資料照）



政治中心／綜合報導

第30屆金曲獎頒獎典禮29日順利落幕，饒舌歌手Leo王拿下金曲歌王，不但爆冷擊敗呼聲極高的李榮浩，也是金曲獎史上第一位饒舌歌王，跌破大家眼鏡。台北市議員「呱吉」邱威傑30日開心地表示，這次真的不是金曲獎假掰，現在台灣的流行音樂圈爆X弱，還有活力的，就是獨立音樂了。

金曲得獎名單中，讓觀眾感到意外的還有第一張專輯就獲得「最佳新人獎」殊榮的饒舌歌手ØZI、「最佳樂團獎」閃靈等，邱威傑在臉書上說，以前金曲獎頒給獨立樂團或其他「特別」的創作者時，大家看著那些不認得的名字都會覺得金曲獎在假掰、不鼓勵暢銷歌手，「但這次真的不是金曲獎假掰」。

邱威傑也在臉書發文指出，今年一字排開有很多一般人不認得的獨立樂團，同溫層還有人問Leo王是誰（X這麼屌的都不認識我也實在無法），他認為，「是因為，現在，台灣的，流行音樂圈，爆X弱，還有活力的，就是獨立音樂了」。

▲呱吉臉書談金曲獎感想。（圖／翻攝自呱吉臉書）

另外，第30屆金曲獎「最佳樂團」獎競爭相當激烈，立委林昶佐所屬的閃靈樂團在入圍的7組團體中脫穎而出，奪下大獎，林昶佐也創下了第一個獲得金曲獎立法委員的紀錄，總統蔡英文還在臉書表示「恭喜閃靈和金曲立委林昶佐」，並鼓勵金曲獎推崇多元的音樂創作可能性，「我們充滿自由，我們有無限的創意，因為這就是台灣」。