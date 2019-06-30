青島地鐵事故已釀5死　施工方自爆偷工減料「混凝土20CM→5CM」

▲青島地鐵爆出偷工減料醜聞。（圖／翻攝自CCTV，下同）

大陸中心／綜合報導

山東青島地鐵4號線施工段5月才發生坍塌意外，造成5人死亡。1號線工程又傳出醜聞，負責廠商在網路自曝偷工減料，鋼筋間距、錨固和混凝土墊層都有問題，一但實際使用，後果不堪設想。

綜合陸媒報導，劉飛雲是青島遠望建築安裝工程有限公司（以下簡稱遠望公司）的大股東，今年3月通過介紹，和青島順源達勞務有限公司（以下簡稱順源達公司）簽約，主要負責青島地鐵1號線外部電力管道配套工程。

劉飛雲解釋「舉報自己」的原因不只一個，順源達公司從3月開始沒有按時發薪水，全部有120多名工人，欠款累積達到140-150萬元人民幣左右，引起工人不滿，自己也有墊付50萬元人民幣的現金。

除此之外，劉飛雲指出，順源達公司為了節約成本，要求不按照圖紙和規範要求進行施工，「我們按圖紙施工吧，甲方說浪費材料，我一聽就愣了，我們按照圖紙施工，怎麼叫浪費材料？他說，你不能這樣幹！」

劉飛雲表示，照原本設計要求，圖紙設計電纜管廊墊層和包封厚度是20公分混凝土，實際只有5公分，有些地段直接沒有澆築墊層；原本規定的20公分鋼筋間距加長為23公分或25公分，電纜保護管的管壁厚度不足。

「一旦路面塌陷，後果不堪設想。」劉飛雲指出，埋的是超高壓電纜，電源是35千伏，如果偷工減料，一但路面被壓塌了，那麼電纜就會破損，「只要一下雨，這整個一條路上，只要能跟水接觸上的人，可能都會被打糊了。」

劉飛雲表示，公司3月份按照圖紙施作了325公尺。但是甲方說「能幹就幹，不能幹滾蛋。現在工程是責任制、終身製，如果要出現安全事故，到時候我們公司是第一責任人」。

因此在5月19日遠望公司向順源達公司發出停工通知。6月16日雙方簽訂協議解除合同，遠望公司保證「不上訪、不投訴，不舉報工程質量和違法分包及拖欠農民工工資等問題」。

青島地鐵集團有限公司28日發布公告稱，青島地鐵集團已成立專項調查工作組，對媒體報導涉及的問題展開全面調查，並對外配套主體工程進行全面檢測，調查結果將第一時間對外發布。