影／吃了可能中毒！他用癩蛤蟆冒充牛蛙1年賣3000公斤

記者馬叔安／綜合報導

四川瀘縣警方近日在一可疑車輛內，查獲了60筐活體癩蛤蟆（又稱蟾蜍），共3500斤（約1750公斤），數量多達12000多隻，經調查發現，這些癩蛤蟆都是高姓嫌犯非法養殖，並作為食材「牛蛙」出售給上海等地，今年來已賣出6000餘斤，員警在當日下午將60筐癩蛤蟆全部放生，全案正在辦理中。

根據「聽瀘州」微信公眾號，瀘州市森林公安局在近日接到舉報，在雲龍機場快速通道，有人在非法裝運野生動物，警方於是趕到現場偵查，檢查時發現，現場竹筐內裝著的是密密麻麻的癩蛤蟆。

高姓嫌犯在未辦有合法的野生動物馴養繁殖許可證的情況下，違法養殖癩蛤蟆以冒充「牛蛙」售賣至上海等地，2019年以來，他已先後向上海等地售賣癩蛤蟆6000餘斤，這回在販運過程中被警方查獲。

▲四川瀘縣警方破獲嫌犯將癩蝦蟆當作牛蛙販賣。（圖／翻攝自聽瀘州微信公眾號）

根據維基百科，蟾蜍在很早之前就是藥引，但蟾蜍亦有毒性，中毒者多因將蟾蜍誤作青蛙食用或煮食不當而中毒，進食蟾蜍的皮膚、肢爪、肝、卵巢或卵等也可發生中毒。

百度百科指出，牛蛙俗名美國水蛙，因其鳴叫聲巨集亮酷似牛叫而得名。1959年牛蛙從古巴引入中國大陸，九十年代左右開始在中國大陸被大範圍推廣養殖，近年來，牛蛙已成為大陸水產養殖重要的名特水產品之一。