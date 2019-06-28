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深耕上海17年　台資聯新國際醫療推「遠端門診」跨海看病

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▲▼上海禾新醫院7周年、辰新醫院17周年院慶，推出聯新國際醫院與上海禾新醫院聯體「遠端門診」。（圖／聯新國際醫療提供）

▲上海禾新醫院7周年、辰新醫院17周年院慶，推出聯新國際醫院與上海禾新醫院聯體「遠端門診」。（圖／聯新國際醫療提供，下同）

記者陳政錄／上海報導

聯新國際醫療禾新醫院7周年、辰新醫院17周年院慶日前在上海舉行，並舉辦「2+1活動儀式」，包括禾新康復暨運動醫學中心簽約、推出「聯新遠端門診」和成立「上海赴台交流學習團校友聯誼會」等。聯新國際指出，大陸患者與醫生將能藉遠端會診平台，與台灣醫生面對面交流，即時全面診斷和完善治療方針。

聯新國際醫療1991年成立，在台包括桃園聯新國際醫院及其桃心、板新、台新分院等，並於上海開設辰新、禾新醫院、宏新綜合門診部等，其中上海禾新醫院是大陸首家外資台資獨資醫院。

▲▼上海禾新醫院7周年、辰新醫院17周年院慶，推出聯新國際醫院與上海禾新醫院聯體「遠端門診」。（圖／聯新國際醫療提供）

▲上海禾新醫院7周年、辰新醫院17周年院慶。

為進一步拓展集團在大陸的醫療版圖，上海禾新醫院7周年、辰新醫院17周年院慶26日於上海舉辦當天，聯新國際醫療宣布，啟動上海禾新醫院與台灣聯新運醫的知識策略聯盟合作，進行「上海禾新醫院康復暨運動醫學中心」簽約儀式，並推出聯新國際醫院與上海禾新醫院的聯體「遠端門診」。

禾新醫院表示，康復暨運動醫學中心鎖定專業運動員，以及喜歡運動並對生活有追求的中高端消費者，提供完整的醫療服務，包括特色先進治療、體適能檢測，並量身打造訓練計畫、透過醫療科技輔助等。

遠端門診方面，開診首日兩岸醫師隨即共同為一細胞肺腺癌患者聯禾看診，由於決定患者將赴台進行免疫治療，藉由台灣醫生和大陸醫生、患者的「面對面」交流，有助於交換兩地間的醫療臨床資料和專家意見。

除此之外，「聯新國際管理學院」自2012年起，組織大陸各地醫療工作者、醫務管理、醫院管理專家及學者赴台短期進修、學習、參訪，以上海為例，已累積690人，因此在週年院慶上，亦宣布成立「聯新國際管理學院上海赴台交流學習團校友聯誼會」 ，以此提供經驗交流、訊息傳遞的平台。

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