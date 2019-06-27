路樹突傾倒25歲愛女摔車亡　老父淚洗面「搭6小時車」送她走

記者趙永博、陳豐德／新北報導

新北市一名游姓女子27日凌晨1時許騎乘機車，從林口要返回板橋住處，經過新莊壽山路一處下坡路段時，護欄外的巨樹突然倒塌，造成她與後方騎士閃避不及摔車倒地，而游女腹內出血及多處骨折，送醫後搶救不治；老父接獲消息從台東坐6小時車子北上，難以置信愛女竟命喪回家途中，對於相關單位堅決究責到底。

據了解，25歲游女的游女正值青春年華，平時租屋在新北市板橋區，平時都前往中和的一家日式餐廳上班，事發前她前往林口找友人，直到凌晨1時許要返家下山經過新莊壽山路時，死神卻突然找上了她。

當時道路右側護欄外的巨型路樹突然倒塌下來，，橫跨了整個車道，游女疑似受到驚嚇後，連人帶車摔倒地面，機車滑行超過百米，游女面部、腿部都有骨折，其中臉部骨折最使人疑竇，而致命傷疑似是因腹內出血，經送往林口長庚醫院搶救後仍不治身亡。

▼路樹突然傾倒害命，擔心影響路況騎士先將樹枝移置。（圖／記者趙永博攝）



後方一名男騎士也摔倒受傷，停留在事故現場，找尋因為摔車所掉的手錶；他拒絕送醫並向媒體表示，當時經過時路樹不明原因突然倒塌，2台機車才會相繼摔車。由於天色昏暗，無法確定前方的游女是否有被路樹直接砸到。由於當時倒塌的路樹佔據了下山的車道，男騎士與幾名路過民眾在警消趕抵前，也協助將破碎的枝幹，移到較靠近路肩的地方。

游女父親接到警方通知，一個人從台東坐了6小時的車北上，不願女兒的遺體再移動，堅持要在醫院內完成相驗程序；製作筆錄時他仍一臉呆愣，一時間難以相信寶貝女兒已經不在人事，父親相當不滿路樹為何會突然倒塌，後續一定會替女兒追究相關單位責任，而檢方也將在下午進行遺體相驗，釐清確切死因。

▼游女所騎乘的白色機車。（圖／記者趙永博攝）

