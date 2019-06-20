商總赴大陸銀保監會　倡兩岸「金融三會」恢復交流

▲商總參訪團拜會大陸銀保監會。（圖／商業總會提供，下同）

記者陳政錄／北京報導

商業總會理事長賴正鎰率團訪問北京，今天上午赴大陸銀行保險監督管理委員會，拜會副主席周亮，並提出「金融五點建議」，包括大陸在股市「台滬通」、人民幣存款、台商在陸融資、青年開滬貸款、兩岸金融三會等領域放寬和加深交流。

賴正鎰表示，金融五點建議，包括希望大陸在股市「台滬通」、在陸的台灣銀行收受台商人民幣存款、中小企業在陸融資擔保抵押、台青赴陸創業就業銀行開戶貸款比外資進一步放寬，以及兩岸金融三會恢復正常交流機制，給台灣更多商機。

周亮回應指出，大陸一定會先給自家人優先機會，也是必需做的。除了給予台商台胞國民待遇外，也在ECFA框架下，看看能否優先開放。

事實上，兩岸2009年簽署金融合作協議後，從2011年銀監會主席劉明康來台，開啟兩岸金融三會的第一次首長級會議，由台灣金管會與大陸銀監會、證監會、保監會展開交流；不過，2015年底舉辦後，目前已中斷近四年，兩岸股市、金融合作也暫時停滯，大陸銀監會、保監會亦已合併為銀保監會。

賴正鎰表示，日前上海舉辦的陸家嘴論壇上，保監會主席郭樹清、人民銀行行長易綱均提及大陸在銀行、保險、證券、信託等行業開放，希望大陸能在這波開放機遇下，可以讓台灣銀行業有一席之地，於金融證券等方面鬆綁，同時若兩岸金融三會交流機制恢復正常，也可以讓台灣推動台滬通上，有先行機會。

對於台商銀行業開放部分，周亮指出，銀保監會正和國台辦溝通，看看台商有哪些金融需求；另對於個人的人民幣儲蓄需求，相關法令正在修定，很快就會公布。他也強調，兩岸金融三會並未停止，去年11月與台灣的金融局還在進行溝通，只是高層的部份暫停，今年九月還會安排會談。至於股市「台滬通」將會跟證監會溝通。

他也提到，希望商總下次蒐集更多台商融資需求的案例，整合訊息提供給銀保監，加強訊息交換，以利大陸金融工作推動。