國際中心/綜合報導

印度班加羅爾(Bengaluru)發生一起工安意外,根據《印度報》(The Hindu)消息指出,當時工人們正在約12公尺,約4層樓高的蓄水池內進行維修工程,沒想到水池中心卻突然倒塌。根據警方消息指出,警消趕到現場後,已經救出20多人傷,並發現3名死者,目前也正在搶救其他受困工人。

據警方表示,該蓄水池屬於班加羅爾供水與排水委員會(BWSSB)所有,為水源處理場的一部分。救護車在第一時間欲將傷患送至最近的醫院,但卻遇上印度醫生罷工抗議的活動,讓救護車必須趕往更遠的政府醫院。

