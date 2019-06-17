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他在水塔「洗澡大小便」　住戶說「臭臭的」喝了1年多...

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▲▼三重警匪駁火，陳嫌藏匿頂樓水塔處曝光。（圖／記者陳豐德攝）

▲台中一名林姓老翁，在社區大樓頂樓水塔洗澡、大小便。（示意圖與本案無關／本報資料照）

地方中心／台中報導

台中市一名林姓老翁住在潭子區某社區大樓，私租給中華電信架基地台賺月租費1萬2千元，後遭住戶抗議並將它拆除，林翁相當不爽竟每個月到大樓的頂樓水塔大小便、洗澡，住戶察覺水有異味才發現林翁犯行並報警處理，沒想到報警後林翁竟嗆聲「沒把他們毒死，算不錯了」。台中地院依妨害公重飲水等罪，分別判他處有期徒刑1年8月、3月、拘役30日。

判決指出，69歲的林姓老翁住在潭子區中興北路某大樓，期間將頂樓私租給中華電信架設基地台每月賺取1萬2千元，而後遭住戶發現陳情抗議將它拆除，林翁收入減少便心懷恨意，竟於2017年6月至2018年7月間，以每個月一次的頻率，到大樓頂樓的水塔洗澡，還在水塔內大小便，住戶長時間發現水質臭臭的提出反應，而社區大樓管委調閱監視器才發現林翁犯行。

此外，管委會也發現，林翁在2018年2月間還損害電梯控制面板，同年7月間更趁社區頂樓進行排水管泥作時，故意在水泥未乾前，用水桶澆水並拉扯水管，讓排水管週遭的水泥龜裂。

林翁的惡行遭社區大樓管委發現後遭報警，未料警方到場後林翁竟當場恐嚇說「把他們毒死，算不錯了」，警方依妨害公眾飲水、毀損、恐嚇罪函送法辦。

台中地院審理時，林翁坦承在水塔內洗澡、大小便，卻說「沒那麼嚴重」；法官檢視監視器畫面、水質檢驗報告以及證人證詞等證據，認定林翁犯行，依妨害公眾飲水、恐嚇、毀損罪，分別判處他有期徒刑1年8月、3月、拘役60天。全案可上訴。

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關鍵字：水塔,基地台,頂樓,中華電信,洗澡,大小便,社區大樓

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