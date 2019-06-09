嘉義文財殿「財神盃」音樂暨民俗技藝競賽　50隊參賽競爭激烈

▲ 文財殿第八屆「財神盃」音樂暨民俗技藝競賽。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

者翁伊森／嘉義報導

嘉義文財殿慶祝文財尊神千秋暨入火安座三十四週年紀念，特別辦理第八屆財神盃音樂暨民俗競賽提倡藝文風氣，嘉義縣市國中小共計50支隊伍參賽，分為國中管樂、國小西樂、國小西樂、國小舞蹈等組別，競爭可說是相當激烈。9日由嘉義市長黃敏惠頒獎，肯定校方及學生們的努力，也感謝文財殿對社會公益的付出奉獻。





黃敏惠表示，音樂和民俗都是文化的重心，文財殿提供讓孩子有機會表演、表現的平台，至今邁入第八屆，真的很不容易。感謝文財殿的付出，更感謝各位校長和老師的帶領，讓嘉義的音樂及民俗技藝更加進步，也讓學校的文化音樂和民俗技藝持續傳承，使得文化從生活實踐、從小扎根。



教育處指出，本次競賽項目包括管樂合奏、管弦樂合奏、弦樂合奏、直笛合奏、國樂合奏、絲竹樂合奏、中西鼓樂合奏、團體舞蹈、舞龍舞獅、宋江陣以及傳統戲曲，可說是融合了中西方文化元素，同時也兼具傳統與創新的意涵。

獲獎名次如下:

國中管樂第一名民生國中打擊樂團、第二名新港國中直笛團、嘉義市輔仁高中管樂隊。

國小西樂乙組第一名新港國小木笛團、第二名嘉大附小弦樂團、第三名興安國小直笛隊

國小西樂甲組第一名興安國小打擊樂團

國小鼓樂組第一名平林國小鼓樂團、第二名中和國小鼓樂團、第三名興安國小舞擊樂團

國小舞蹈組第一名鹿滿國小舞蹈社、第二名宣信國小舞蹈團、第三名圓崇國小兒童舞蹈。