最佳女力！　黃敏惠感謝崇她社支持女性成長關懷弱勢族群

▲▼ 第二十二屆國際崇她嘉義社社長交接暨首屆崇她菁英獎頒獎典禮，市長黃敏惠該社團為女性與弱勢發聲。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



國際崇她嘉義社8日於兆品酒店舉辦第二十二屆社長交接典禮暨第一屆崇她菁英獎頒獎典禮，新任社長劉尹希在副總監謝維文的監交下接受現任社長黃郁惠手中印信，盼在來年繼續帶領嘉義社社員實踐崇她理念。市長黃敏惠也特別到場參與並頒發獎狀給獲獎的優秀學子，並感謝該社團長期熱心公益，支持女性成長以及關懷弱勢族群。





黃敏惠表示，象徵著女性力量的崇她社已邁入二十幾年，感謝大家長期投入社會公益活動，集結眾人之力舉辦活動且在過程中不斷創新，像是主辦國際崇她玫瑰日~國際婦女節慈善健走活動，不但做公益、拼健康，並將活動所得成立基金會幫助受虐婦女，提供獎學金幫助婦女學習，支持對婦女的健康、安全、經濟和政治有幫助的方案，為社會的正向提昇做了最好的示範。





黃敏惠說，崇她社舉辦首屆菁英獎，孩子們各個在台上侃侃而談，談到過去的努力及人生未來的規劃，充滿著令人感動的故事，也讓大家看到過去的努力與付出都是非常值得。恭喜受獎同學們，希望本次獲獎的肯定，能讓大家在未來人生能夠有更多亮麗傑出的表現。





國際崇她嘉義社表示，「大膽創新，勇於改變」一直都是崇她社堅持的理念，強調 「沒有最好，只有更好！」，十多年來，無論上山下海，從原住民到新住民都有著崇她社關懷的腳步。

本次在頒發營養午餐助學金中又加入了崇她菁英獎，希望能將社會上每一個可能是神木的種子，從盆栽移植到沃土中，藉由菁英獎的選拔，讓孩子們在築夢的過程中，社團適時扮演著推手的角色，鼓勵學生為自己創造更多的人生價值，有能力後進而幫助更多的人，將善的力量繼續發揚光大。



崇她菁英獎的遴選共分成自然科學、技藝競賽、藝術文化（分設才藝組、語文組）、運動競技、公共服務等五大領域，從中選拔出優秀的高中生並頒發獎金和獎狀給予鼓勵。獲獎的學生皆為雲嘉地區頂尖菁英，在各項競賽都有非常優秀傑出的表現，包括全國技藝競賽金手獎得主、英文作文及演講競賽常勝軍、舞蹈、中國笛吹奏全國優勝者、更有學測滿級分的學霸、全中運5000、10000公尺長跑冠軍選手， 100、200公尺、100公尺低欄嘉義市運紀錄的保持者，熱心參與公共服務扶少團團主、泰北緬甸志工服務等等。



崇她菁英獎(6位)名單：

技藝競賽類：陳嬿伊（嘉工）。藝術文化類：鄭紫彤（嘉女）。藝文(語文)類：張子晴（嘉女）。藝文(語文)類：蕭又筑（嘉女）。運動競技類：楊睿慈（嘉工）。公共服務類：陳怡蓁（宏仁）。



特別獎(5位)：

自然科學類：莊紫妤（嘉工）。技藝競賽類：吳羿伶（華商）。藝術文化類：蔡雅晴（華商）。藝文(語文)類：劉璿綾（華商）。運動競技類：吳秀惠（嘉職）。



入選獎(7位)：余承芳（宏仁）、陳宣茹（華商）、許嘉軒（華商）、吳姿儀（嘉女）、張怡靜（嘉工）、邱靖詒（嘉職）、張雅祺（華商）