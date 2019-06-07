她一路尾隨看夫當街親嘴　小三強辯沒有…小黃司機作證：有！

▲黃婦攔車一路尾隨先生，看到他與小三當街熱吻，徹底心碎。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

突發中心／台北報導

新北市一名黃姓人妻發現，先生手機裡與陌生女子對話親暱，2018年1月間某日，她懷疑先生一大早就出門有鬼，當街攔下計程車一路跟蹤，竟真的看到小三與先生的親密互動；黃婦怒告賴姓小三要她賠償，計程車司機作證時一句「當時2人是嘴親嘴」，讓賴女當場無言。高等法院審理後判賴女須賠償黃婦6萬元。

黃婦在判決中指出，賴女與先生2016年認識後，便大膽示愛；2017年8月間黃婦在先生手機中看到2人的親密對話「愛你，老公」、「貝貝想你了」、「老公愛貝貝」，另又發現先生裸露上身與賴女合照；種種不堪入目的內容，讓黃女當場加入「婦仇者聯盟」，決心向2人討個公道。

2018年1月間，黃婦發現先生一大早就準備出門，便搶先下樓攔了計程車埋伏在旁，「我老公待會會出來坐公車，司機你就跟著公車走」、「出來了！穿紅色衣服那個就是」；司機聽從黃婦指揮，一路從中和跟到台北。先生下車後，司機和黃婦一路尾隨，不久便看到一名女子與他會合，他們2人親密地逛街、購物，途中還忘情接吻...這一幕讓黃婦徹底心碎，事後怒告賴女要她賠償。

法院審理時，賴女稱只把黃女丈夫當弟弟看，手機裡的親密對話是為了安慰對方才配合開玩笑，早知道後果這麼嚴重，當初絕不會配合。最後法官綜合賴女與黃婦丈夫的親密對話、合照，以及計程車司機的證詞，判賴姓小三須賠償黃婦6萬元確定。