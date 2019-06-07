　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

她一路尾隨看夫當街親嘴　小三強辯沒有…小黃司機作證：有！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲情侶,接吻,親親,浪漫,甜蜜。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲黃婦攔車一路尾隨先生，看到他與小三當街熱吻，徹底心碎。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

突發中心／台北報導

新北市一名黃姓人妻發現，先生手機裡與陌生女子對話親暱，2018年1月間某日，她懷疑先生一大早就出門有鬼，當街攔下計程車一路跟蹤，竟真的看到小三與先生的親密互動；黃婦怒告賴姓小三要她賠償，計程車司機作證時一句「當時2人是嘴親嘴」，讓賴女當場無言。高等法院審理後判賴女須賠償黃婦6萬元。

黃婦在判決中指出，賴女與先生2016年認識後，便大膽示愛；2017年8月間黃婦在先生手機中看到2人的親密對話「愛你，老公」、「貝貝想你了」、「老公愛貝貝」，另又發現先生裸露上身與賴女合照；種種不堪入目的內容，讓黃女當場加入「婦仇者聯盟」，決心向2人討個公道。

2018年1月間，黃婦發現先生一大早就準備出門，便搶先下樓攔了計程車埋伏在旁，「我老公待會會出來坐公車，司機你就跟著公車走」、「出來了！穿紅色衣服那個就是」；司機聽從黃婦指揮，一路從中和跟到台北。先生下車後，司機和黃婦一路尾隨，不久便看到一名女子與他會合，他們2人親密地逛街、購物，途中還忘情接吻...這一幕讓黃婦徹底心碎，事後怒告賴女要她賠償。

法院審理時，賴女稱只把黃女丈夫當弟弟看，手機裡的親密對話是為了安慰對方才配合開玩笑，早知道後果這麼嚴重，當初絕不會配合。最後法官綜合賴女與黃婦丈夫的親密對話、合照，以及計程車司機的證詞，判賴姓小三須賠償黃婦6萬元確定。

ET快訊
林志玲17年心寒內幕！言承旭談戀愛「2壞習慣」　閨蜜：她很受
學測48級分！他推甄「交大+政大全上」　37頁備審資料公開網
連假第一天就出事！「慕谷慕魚」禁入2年半　一男擅闖溺斃

關鍵字：外遇,人妻,計程車

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／淡大4學生登山！「礁溪農場⇄ 聖母山莊」迷路下不了山...急報警

休旅車深夜直撞警車「1警受傷送醫」　網：想換車也不用撞警車

林口托嬰中心遭控灌水、身體強壓嬰　負責人淚駁：被片段擷取

神技術曝光！1車格「停進2輛車」塞好塞滿　網一看大驚：應該按個讚

他拒作「人肉配藥機」　勇敢創業嘆：1萬多元的藥賣幾百元還要被嫌貴

直擊／端午連假首日　台88快速道路客運連撞3車2人傷

快訊／連假第一天就出事！「慕谷慕魚」禁入2年半　一男擅闖溺斃

獨／高志鵬提再審　「無足以影響判決新證據」遭法官駁回

夜排睡路邊3天！幫高三兒搶買限量潮鞋　菜車司機謊稱「母親生病要請假」

她一路尾隨看夫當街親嘴　小三強辯沒有…小黃司機作證：有！

小鬼送禮...KID急找廁所：我憋好久！　熊熊懇親告別淚崩「我很想他」

應景端午節到西門町「划龍舟」　氣球達人騎神龍兜風路人狂拍照

賀大哥怕痛「連追蹤都不追蹤」　胡瓜曝賀一航生前每天傳簡訊來...

林志玲閃電宣布：我結婚了！　新郎是放浪兄弟AKIRA

有蚊子！媽第一反應直接巴下去　結果「沒打中」兒哭慘：幹嘛揍我

眾人守護！腦癱男首次投籃進球 母親淚崩「有殘疾也能堅持追夢」

1週前才許願..小亨堡美夢成真！　「開賓士回去」感謝陳建州：我的好老闆

下班尖峰...女騎士慘遭捲車底 30熱心民眾合力「抬客運」救援

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

暖男OUT！劉以豪變渣男玩SM　撲倒郭雪芙床上「上銬」

快訊／淡大4學生登山！「礁溪農場⇄ 聖母山莊」迷路下不了山...急報警

休旅車深夜直撞警車「1警受傷送醫」　網：想換車也不用撞警車

林口托嬰中心遭控灌水、身體強壓嬰　負責人淚駁：被片段擷取

神技術曝光！1車格「停進2輛車」塞好塞滿　網一看大驚：應該按個讚

他拒作「人肉配藥機」　勇敢創業嘆：1萬多元的藥賣幾百元還要被嫌貴

直擊／端午連假首日　台88快速道路客運連撞3車2人傷

快訊／連假第一天就出事！「慕谷慕魚」禁入2年半　一男擅闖溺斃

獨／高志鵬提再審　「無足以影響判決新證據」遭法官駁回

夜排睡路邊3天！幫高三兒搶買限量潮鞋　菜車司機謊稱「母親生病要請假」

她一路尾隨看夫當街親嘴　小三強辯沒有…小黃司機作證：有！

初選民調前3天...蔡、賴同時播出電視台專訪　羅文嘉：不構成違規

快訊／淡大4學生登山！「礁溪農場⇄ 聖母山莊」迷路下不了山...急報警

神奇的端午　「午時水」與立蛋傳說

桃園失智女子廟宇討粽　暖警送返家還贈粽

嘉義東石龍舟賽邁入36年　縣府議會划槳定輸贏

到鹿港要吃「煎堆」才有過端午的fu　彰化才有的另類女媧補天

日職／王柏融そうですね太可愛！日本女歌手：融融好棒

休旅車深夜直撞警車「1警受傷送醫」　網：想換車也不用撞警車

「跟著裘爺發大財」　李亦伸鐵口G4勇士贏又大讚暴龍

東港下廍蘇王爺建廟　指示取烏龍百年古井午時水

社會熱門新聞

竹東少女「遭性侵火燒」棄屍長蛆..

被逼問偷吃幾次！人妻越數越多…..

國中兒沒寫作業！爸氣暈竟倒地身..

即／！慕谷慕魚禁入2年半　一男..

三寶對決！無照雙載1秒撞飛摔頭

癌細胞擴散全身　慈父為了家計擺..

雙屍案1人半握拳死去　高大成：..

她怒嗆夜市假鈔詐騙　網友一看照..

第一次見面就床戰！12歲少女爸..

帶女網友到旅館　他樓下等被警察..

正妹落河外國男救美　緊抱救生圈..

重機環島剩9km遭酒駕撞！他心..

「公開吃相」餐廳遭洗版　網：廠..

他傳「酒店摟妹照」給泰國妻　法..

更多熱門

相關新聞

前女友一家勞健保老公全包！人妻氣暈

一名人妻昨天不經意發現，老公和前女友聯絡，還把對話刪掉，重點是對方明明有老公小孩，但一家的勞健保竟是自己的丈夫包辦，讓她難以接受，儘管在攤牌後，先生有向她道歉，但接下來的反應超渣，害她哭到不行。

女勸別買桃園郊區　他從美返台打臉

英國MG有望再現國內車壇！

被逼問偷吃幾次！人妻越數越多…他臉綠了

小王逼人妻離婚　夫嗆：下面不管用

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

學測48級分　他推甄交大+政大全上

竹東少女「遭性侵火燒」棄屍長蛆　法官判死

林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人瘋傳！

大媽逼讓座「以為只穿1隻襪」她神回

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

「隱乳女神」阿樂泳裝超大尺度

黃光芹雙手作揖　爆「查出王小姐前夫」

北上找女友！他驚瞥已拆套套…一對質糗翻

騎士自摔遭斬首　頭顱滾6公尺遠

抓姦老公脫光正在嗨！嫩妻教訓小三一看尷尬了

她《玩很大》走光「被後製惡搞」

林志玲3天前早PO「婚紗照」！

吃孫東寶！他「嚐這道」驚呆　內行人激推

林志玲IG報喜：我結婚了！　首曬「夫妻合照」

被逼問偷吃幾次！人妻越數越多…他臉綠了

更多

最夯影音

更多

小鬼送禮...KID急找廁所：我憋好久！　熊熊懇親告別淚崩「我很想他」

應景端午節到西門町「划龍舟」　氣球達人騎神龍兜風路人狂拍照

賀大哥怕痛「連追蹤都不追蹤」　胡瓜曝賀一航生前每天傳簡訊來...

林志玲閃電宣布：我結婚了！　新郎是放浪兄弟AKIRA

有蚊子！媽第一反應直接巴下去　結果「沒打中」兒哭慘：幹嘛揍我

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面