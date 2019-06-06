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墨西哥教會領袖性侵多名未成年信徒　逼迫自摸兼跳艷舞

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▲賈亞露周三在洛杉磯高等法院出庭時的畫面。(圖／路透)

賈西亞周三在洛杉磯高等法院出庭時的畫面。(圖／路透)

國際中心／綜合報導

墨西西哥一名號稱擁有500萬信眾的基督教基本教義派教會領袖，因為涉及販賣人口、製作兒童色情品、性侵未成年少女等26項重罪，周一(3日)搭機飛抵洛杉磯國際機場時被捕。

另外兩名涉案者同時被捕，一人在逃。案發後，約1000名信徒聚集在教會總部為他祈禱。

50歲的賈西亞(Naason Joaquin Garcia)是遍布58國的「世界之光」(La Luz Del Mundo)教會領袖，他自稱是神的使徒。他跟24歲的信徒瓦哈卡(Susana Medina Oaxaca)在洛杉磯機場同時落網。36歲的門徒奧坎波(Alondra Ocampo)也在在洛杉磯郡落網，第4名涉案者梅倫德斯(Azalea Rangel Melendez)則逃之夭夭 。

洛杉磯高等法院提出19頁的起訴書指出，案件中涉及3名未成年及一名已成年的受害人，她們都是該教會的信徒。賈西亞被控於2015至2018年間在洛杉磯郡強逼受害人撫摸他及彼此互摸，其中一名女子及一名女童後來遭到性侵。其他人的受害人也被迫跟他發生性關係以及表演艷舞。

賈西亞時恐嚇她們，不服從命就等於違抗神的意旨。加州檢察長貝塞拉(Xavier Becerra)強調，無法允許社會出現這種罪行，更不能視若無睹。

賈西亞被捕後，約1000名信徒在墨西哥哈利斯科州(Jalisco)瓜達拉哈拉市(Guadalajara),的教會總部聚集，為賈西亞祈禱。教會回應指出，賈西亞仍是教會的領袖，又表示希望有關指控不會讓信徒因而受到歧視、或被其他宗教排擠。

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關鍵字：賈西亞,Naason Joaquin Garcia,世界之光,La Luz Del

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