林佳龍挺英貼圖點火　正國會決議表態挺蔡英文

圖文/鏡週刊



民進黨黨內初選逼近，黨內各派系紛紛開始表態。昨網路上流傳一張交通部長林佳龍挺總統蔡英文的網路文宣，今（5日）午林佳龍所屬的「正國會」（正常國家促進會）也決議以派系名義發出支持蔡英文網路文宣。據了解，就是因為林佳龍挺小英的網宣引發派系內部公職詢問是否可表態，因此正國會才做出集體決議。

正國會祕書長李建興表示，初選辦法還沒確定時，他們都維持中立態度，不表態支持特定陣營，但確實有不少公職在基層被支持者詢問能否表態支持特定人選，因此今午正國會的會議就決議集體表態。他也坦承，昨天林佳龍的貼圖流傳確實是今天開會討論定調的原因之一。

事實上，正國會精神領袖、前行政院長游錫堃在初選期間一貫態度是「只要透過民主程序，不管是誰出線，我都支持。」而部分正國會立委在基層受到許多要求表態支持特定對象的壓力，因此不斷反映是否可以做出派系集體決議。

不過，早在正國會做出決議前，隸屬正國會的立委余天就已受蔡陣營邀請錄製電話語音拜票，要以他歌壇長青樹的知名度帶動蔡英文在長輩世代的支持度。

由於林佳龍挺蔡英文的網路文宣與幾天前網路流傳的桃園市長鄭文燦挺蔡英文的網路文宣格式相同，而桃園市政府當時否認是桃園市政府製作。黨內盛傳，此為蔡陣營發動黨內公職力挺的網路文宣攻勢，營造黨內大咖團結挺英的氛圍。

不過，蔡陣營發言人阮昭雄表示，蔡辦官方的貼圖都會在蔡英文的LINE＠、臉書上發布，這些網路上流傳的貼圖可能是熱心網友整理的。

除了網路貼圖，包括民進黨立委管碧玲、蘇治芬、莊瑞雄、中常委黃承國等人也都具名發出呼籲支持者接到民調電話要「唯一支持蔡英文」的簡訊。目前表態挺英的黨公職除正國會、英系外，也包括海派、謝系，而新潮流與蘇系則並不會做出挺特定人選集體決議。

至於表態挺賴清德的黨內公職相對挺英陣營冷清許多，就連3日晚間在臉書發文表態唯一支持賴清德的民進黨立委邱志偉，隔天一早也刪文。據了解，被視為「菊系」的邱志偉發文後曾被黨政高層關切，所以刪文。



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