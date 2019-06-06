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男女進摩鐵4hrs離奇雙亡...身旁「有三級毒品」！兩大疑點待釐清

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▲▼男女2人入住摩鐵休息，離奇暴斃，房務人員透露入住後半小時排泄物塞住馬桶要求處理 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲男女各有另一半卻入住摩鐵，離奇暴斃 。（圖／記者陳以昇翻攝）

社會中心／綜合報導

新北市新莊一家汽車旅館昨日發生離奇命案，24歲的巫姓男子和羅姓女子在5日凌晨2時多走進汽車旅館內，4個小時後，旅館員工入內檢查卻發現，兩人都已無生命跡象。這起案子疑點頗多，包含巫男與羅女之間關係、身旁散落的「不明粉末」以及是否與毒品有關等。

目前最主要有兩大疑點，第一點為，若是吸食毒品發生意外，兩個人在短短不到4小時內相繼死亡的案例相當少見，第二點為，若解讀為兩人相約服毒輕生，其親友皆表示未發現想自殺的徵兆，且兩人各有另一半，工作也穩定，似乎沒有輕生動機，但這些疑點都還有待調查。

鑑識人員勘驗後發現，2名死者身上沒有明顯的外傷，衣著完整，現場也沒有打鬥或侵入痕跡，房間維持整齊，因此初步排除有外力介入。另外，死者呈現仰躺姿態，但兩人雙拳都微握的跡象，員警判斷，可能是死前有痛苦或是身體不適的症狀，檢警也在現場找到1小包可疑粉末，內含有三級毒品的成分，可能與兩人的死有關。

▲▼巫姓男子陳屍摩鐵死因成謎，網友到臉書、網紅女友IG留言「R.I.P」、「拜託不是真的」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲旅館現場拉起封鎖線。（圖／記者陳以昇翻攝）

原先現場人員初步判定兩人是情侶，但後來發現從事網拍業的巫男有穩定交往的美妝網紅女友，死亡前3天才剛PO閃照，感情似乎很穩定，而羅女則是在賣衣服，臉書上標記與一名女性友人已婚，與巫男有生意上的往來。目前也還不確定兩人為何一起在凌晨進入汽車旅館。

根據監視器畫面來看，5日凌晨2點多時，巫男與羅女穿著便裝，有說有笑地一起走進汽車旅館，在櫃檯付了休息4小時的錢，隨後進房。入住半小時後還曾通知櫃台房內的馬桶堵塞，旅館人員前往處理時未發現異樣，到了凌人6點退房時間到了後，卻不見兩人離開，工作人員才拿鑰匙進門，沒想到兩人都已死亡，趕緊報警。

▼巫男與女友才剛PO閃照，好友湧入其女友IG關懷。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼巫姓男子陳屍摩鐵死因成謎，網友到臉書、網紅女友IG留言「R.I.P」、「拜託不是真的」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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關鍵字：新莊摩鐵,摩鐵男女

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