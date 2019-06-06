黃寶慧專訪／川普當選3個啟發　郭台銘：他可以為了投資案親自打給我

▲美國總統川普及第一夫人梅蘭妮亞。（圖／路透社）

記者陶本和／台北報導

投入國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘接受《慧眼看天下》節目主持人黃寶慧專訪時，特別分享他的好朋友、美國總統川普帶給他的3個啟發，這3個啟發分別是政治要替經濟服務、要有堅持到底的決心，以及身為總統要有魄力。

對於川普從企業家投入政治，當選美國總統，帶來什麼樣的啟發，郭台銘在節目中也透露，第一個是「政治要替經濟服務」，大家都說他挺前總統馬英九，但其實他們常常爭執，曾經告訴馬英九，經濟搞爛他也要負責任，政治沒有替經濟服務。

郭台銘說，川普可以為了投資案親自打電話給他，去年到今年加起來就見了5次面。對於現在的美國經濟問題，郭台銘認為，不是出現在東西兩部，這兩個地方美國不用擔心，而川普也知道自己的勝選來自搖擺州的支持，所以特別感念那些地方，「政治替經濟服務，我變成跟他是朋友。」

川普當選總統給的第二個啟發，郭台銘認為是「堅持到底的決心」。郭台銘說，美國過去傳統產業，過去的重工業中心，不論鋼鐵、機械，都在於芝加哥為中心的1000公里的地方，有的是工業生產重鎮、汽車底特律都蕭條了。要重振美國，就要讓美國製造業衝出去，尤其高科技製造業，川普給他的啟發，必須要幫美國把高科技跟製造業重回，重做美國供應鏈，美國中西部穩定，股價開始對外，貿易戰爭的需求會被減少。

至於第三個啟發，郭台銘強調，「當總統要有魄力」。郭台銘表示，今天川普大家都看到，媒體幾乎把他罵翻，但他不怕，他有魄力為了一個圍牆，不惜把美國政府停擺兩次，「任何領導人必須要有魄力。」今天很多議題爭執不休，他是民選出來的總統，做的錯就要勇敢做決定，這是川普給他的啟發；他強調，謙卑謙卑，有人過分謙卑就心虛，有自信加上懂經濟，霸氣是一種論述，倒不如說是領導人應該具備的風範。

郭台銘接受黃寶慧專訪的內容，將會在6月8日晚間9時於《慧眼看天下》節目中完整播出，讀者可以在《ETtoday新聞雲》官網、APP、新聞雲臉書粉絲頁同步收看。

▼郭台銘之前應邀到電電公會演講受到熱烈歡迎與支持。（圖 / 資料照）



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