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海面下5公尺　挪威「水下方」餐廳...魚群看你吃海鮮

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▲▼ 「水下方」讓顧客在5公尺深的大海下方品嘗美食，4月2日開始營業。（圖／翻攝自instagram／Snøhetta）

▲ 「水下方」讓顧客在5公尺深的大海下方品嘗美食，4月2日開始營業。（圖／翻攝自instagram／Snøhetta）

國際中心／綜合報導

想體驗在魚群環繞之下用餐的感覺嗎？挪威第一座水下餐廳「水下方」（Under）前陣子正式開張，一抬頭窗外不是蔚藍的天空，而是碧藍的大海，主打讓顧客在5公尺深的大海下方品嘗美食，所有食材都是新鮮現做，甫開張就立刻超過7000名饕客前來預約，迫不及待想來一場海洋盛宴。

根據「The Local」網站介紹，位於挪威最南端的海岸小鎮村 Båly的「水下方」，是由斯諾赫塔（Snøhetta）建築設計事務所打造，外型看起來就像貨櫃艙一樣，一半在在海面上，另外一半則沉在海面下，全長 34 公尺、寬12公尺、重達1600公噸。至於餐廳的名字「Under」，除了取自於英文的字面上的意思「底下」外，在挪威文當中，也有包含「神奇」、「奇蹟」的意思，就好像餐廳本身一樣，處處設計都給人的神奇的感覺。

▲ 「水下方」外型看起來就像貨櫃艙，一半在在海面上，另外一半則沉在海面下。（圖／翻攝自instagram／Snøhetta

前來用餐的顧客先從位於海面上、緊貼海岸的木製入口進入，沿著這個地下隧道的橡木階梯一直往下走，就會進入到水下5公尺的景觀餐廳內。用餐區能夠容納40人，以代表海洋的深藍和綠色為主色調，四面坐落著大型透明窗戶，搭配自然採光，整座餐廳如同一個沉沒的望遠鏡一般，隨時上演著一段又一段變化莫測的海洋生態全景秀，讓每位上門的顧客都能在一邊品嘗道地的新鮮佳餚之餘，一邊欣賞海面下的生物百態。


▲ 「水下方」讓顧客能一邊用餐，一邊欣賞海面下的生態。（圖／翻攝自instagram／annkarinbade）

「水下方」餐廳老闆史提格（Stig Ubostad）說明，「這間餐廳最大的3個特色分別是『美食、建築以及海洋生態』，我相信，我們把這3個元素做融合，與其他餐廳相比，絕對是相當獨特、不同的。」

「水下方」從今年4月2日開始營業，菜單包含16至18道不同的菜餚，每人收費2250克朗（約新台幣8059元），除此之外，丹麥籍廚師尼可拉（Nicolai Ellitsgaard）還設計出一些獨樹一幟的料理，像是由附近海岸五種不同藻類所製作出的特色甜點。

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關鍵字：Under,水下方,景觀餐廳,Snøhetta,挪威

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