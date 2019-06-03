竹南慈裕宮「祭江洗港」媽祖遶境　開啟端午賽龍舟47隊競技

▲苗栗縣龍舟錦標賽7日在竹南盛大登場，縣長徐耀昌（右三）、竹南鎮長方進興（左三）主持龍舟點睛下水儀式。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣端午節龍舟錦標賽將於6月7日在竹南鎮中港溪出海口登場，共有47隊參賽，去年冠軍消防局最被看好衛冕，縣長徐耀昌、立委徐志榮、鎮長方進興等人2日一同為龍舟點睛祈福。

2019年竹南龍舟賽共47隊報名參賽，其中社會組14隊、休閒組12隊、青工組11隊、學生組10隊，陸上小龍舟也亮相，一些幼童迫不及待坐上龍船，除了龍舟賽，還安排系列精采活動，包括馬戲團特技表演、親子闖關、童趣DIY、小小消防員等，還有陸上行舟趣味競賽及美食攤位。

縣長徐耀昌表示，竹南鎮龍舟競賽舉辦20多年，在2018年時縣府與竹南鎮公所擴大辦理後，已經讓苗栗的龍舟競賽成為重要的民俗體育活動，並帶動地區觀光產業發展。

除了賽龍舟外，全台唯一夏季出巡「祭江洗港」的中港慈裕宮媽祖，6月7日下午也將有各宮廟神轎、陣頭在慈裕宮前領旨集合，接著由媽祖帶領遶鏡，傍晚抵達中港溪出海口處，捻香祭拜後，神轎最後衝向海口，象徵驅逐不潔之物，護佑各方平安，竹南鎮長方進興歡迎全國民眾到竹南體驗傳統藝文活動，並暢遊苗栗。