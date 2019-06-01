招牌設施是功夫熊貓！　北京環球影城2021上半年開園　

▲北京環球影城將會在明年底完工。（圖／翻攝北京環球影城官網，下同）

大陸中心／綜合報導

「北京環球影城」日前確定將於明年底完工，並於2021年上半年試營運一段期間後，擇日正式開園。據悉，當初投資了500多億元（台幣約2200億元）打造的北京環球影城目前已開工70多項基礎建設，從今年到明年上半年將會再完成50多項。其中，融合中國元素的「功夫熊貓」園區將成為北京環影的招牌設施。

中國國際服務貿易交易會（京交會）北京城市副中心分會場5月31日在通州區北京財富中心舉辦「文化旅遊推介會」。大陸文旅區管委會主任趙軍在會上透露，北京環球影城目前仍在施工當中，包括環球影城主題公園、城市大道、環球大酒店、諾金度假酒店、停車樓、員工住宿生活區等項目，計劃將在2020年完工，2021年正式開園。

▲北京環球主題公園及度假區面積約有4平方公里。

據了解，北京環球影城在今年2月正式定名為「北京環球度假區」，園內將呈現7大景區，包括「好萊塢專區」、「變形金剛」、「功夫熊貓」、「水世界」、「哈利波特魔法世界」、「神偷奶爸」、「侏羅紀公園」等；其中，融合中國元素的「功夫熊貓」園區將成為北京環影的招牌設施。

▲北京環球影城融合中國元素「功夫熊貓」。（圖／中新社）

綜合陸媒報導，為了打造北京環球影城，共遷走了上萬名當地居民及463家企業。趙軍指出，園內大大小小的基礎設施建設共有129項，總投資達500多億元（台幣約2200億元），目前已開工了70多項，今年到明年上半年會再開工50多項。

另外，北京環球度假區將會雇傭14000多名員工，並給9000多名員工提供擁有單獨房間的員工公寓；據悉，未來還將開發3個以上主題公園及7家大型度假酒店，客房也將超過5000間。趙軍提到，「文旅區在產業發展上正在進行產業規劃研究，屆時將引進符合副中心定位和標準的項目，包括產業如何落地、優惠政策等等。」