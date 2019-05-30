2019高校畢業歌票選／大溪高中《乘夢破浪》

《乘夢破浪》
作詞：劉詠心
作曲：王傑
演唱：陳喬恩、王繼辰、梁霈怡、張芸嘉
創作理念：
是時候該向大溪說再見，這不是結束而是新的開始。曾經猖狂和徬徨都無所謂了，現在讓我們一起帶著夢想遠航。
歌詞：
畢業典禮 Its about you and me
What I wanna say 我想說的都在這裡
請站立 豎起耳朵仔細聽
One 畢業後我會想妳
Two 勇敢追逐妳的dream
Three 遇到挫折 別哭泣 別放棄
放心 我的門為妳開啟
即使成績還是一片爛泥
考試作弊 上課玩手機
再多的不捨都已來不及
別懷疑 it’s time to say good bye 大溪
即將帶著夢想遠航 朝天空翱翔
年少我們不會再魯莽猖狂
掙脫束縛的綑綁
一起迎接那道曙光
時光總催著人長大
即將帶著夢想遠航 朝天空翱翔
年少我們不會再懵懂徬徨
掙脫束縛的綑綁
追逐那寸燦爛陽光
說聲再見那麼堅強
Let’s talk about life 人生就像一場遊戲
打lol吃雞 甩尾飄移 你我來撰寫這劇情
Homie 藍天綠地 一路上都有你
即使隔了幾百萬里 翻山越嶺
當初的約定 我也不會忘記
你我曾追逐的夢 如今是否已在手中
Tonight 又是一個難熬的夜晚
沒有你以往的陪伴 左右手的相伴
我到底該怎麼辦
So me hold the dream
I just keep going
這將會是史無前例
當個逐夢者的範例 永不放棄
不被時代唾棄 請你銘記
這是個傳奇的成立
即將帶著夢想遠航 朝天空翱翔
年少我們不會再魯莽猖狂
掙脫束縛的綑綁
一起迎接那道曙光
時光總催著人長大
即將帶著夢想遠航 朝天空翱翔
年少我們不會再懵懂徬徨（渴望你在身旁）
掙脫束縛的綑綁
追逐那寸燦爛陽光
說聲再見那麼堅強
即將帶著夢想遠航 朝天空翱翔
年少我們不會再魯莽猖狂
掙脫束縛的綑綁
一起迎接那道曙光
時光總催著人長大
即將帶著夢想遠航 朝天空翱翔
年少我們不會再懵懂徬徨
掙脫束縛的綑綁
追逐那寸燦爛陽光
說聲再見那麼堅強