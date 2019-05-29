新住民姊妹揪團「上法院」　高院庭長介紹台灣法律制度

▲移民署安排新住民姊妹到高等法院認識台灣司法審判制度。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

根據移民署統計，台灣新住民人口已超過65萬人，移民署為使新住民更瞭解台灣法律制度、如何爭取自身權益，29日在移民署及NGO團體主導下，邀請新住民姊妹到台灣高等法院舉辦「新住民關懷網絡會議」，讓新住民認識台灣司法審辦制度。

▲移民署安排新住民姊妹到高等法院認識台灣司法審判制度。（圖／記者張君豪翻攝）

移民署結合財團法人臺北市賽珍珠基金會、中華民國基督教女青年會協會、財團法人天主教善牧社會福利基金會、社團法人臺灣新移民家庭成長協會、財團法人臺灣兒童暨家庭扶助基金會、臺灣新住民發展協會等10個NGO團體代表及越南、泰國、印尼、菲律賓、緬甸、韓國、香港等7個地區的新住民姊妹到高等法院進行交流。

活動在移民署台北服務站主任黃玲玉、台灣高等法院行政庭長林瑞斌主持下進行交流，主辦方說明外來人口擴大逾期居留、新住民免費租借平板電腦等措施，高等法院並介紹科技輔助審判、法庭旁聽制度，希望藉此讓新住民瞭解台灣法院運作及法治概念。

來自菲律賓、曾在台擔任過法院通譯的蔡麗清表示：透過這次審判體驗活動，讓她更有概念在程序上如何幫助上法庭的新住民姊妹；來自越南的陶氏兒容則認為，臺灣的法庭規定跟越南很不一樣，一些專有法律名詞也必須再重新理解，這次法院學習很有幫助。

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