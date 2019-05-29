抗議雞蛋遭「沒收」　數百挺賴支持者怒吼「少一顆賠一顆」

▲獨派團體包圍民進黨中央。（圖／記者蔣婕妤攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨總統初選「蔡賴對決」白熱化，22日黨主席卓榮泰宣布中執會散會，29日將再次舉行中執會。包含扁聯會、喜樂島、台灣社、台灣幸福國家連線等獨派團體近五百人包圍黨中央，吶喊「蔡英文公平初選」、「林錫耀滾出去」、「陳明文、洪耀福、黃承國下台」。台灣幸福國家連線更於現場準備了一籃雞蛋，最後遭到警方沒收，讓他們不滿地說「少一顆就叫民進黨賠一顆」！

台灣社社長張葉森表示，現在已經不是威權時代，台灣一定要走民主的路，因此希望他們的陳情可以讓樓上的中執委們聽到，呼籲中執委們一定要尊重民意。張葉森說，民主的台灣的驕傲，一定要讓台灣的民主繼續走下去，「不然最後就會跟中國一樣，到時台灣跟中國就沒有差別了，很丟臉」。

張葉森說，今天大家在此聚集陳情，就是希望民進黨要堅持民主的初選，喚回民進黨的黨魂，民主的精神能夠再次呈現。他指出，去年民進黨在九合一大選大敗，「連韓國瑜這樣一點能力都沒有的人還能贏成這樣」，證明民進黨執政失敗，人民對執政非常不滿，連立委補選都差一點輸掉。

張葉森表示，總統蔡英文的民調雖然略有上升，不過還是救不了民進黨的士氣，民調到現在還是永遠輸給前行政院長賴清德，「唯有賴清德這種清流才能獲得民意支持」，所以民進黨一定要堅持初選、傾聽民意。

北社社長李川信也說，為了台灣的民主，台灣人絕對挺到底，今天中執會一定要有一個清楚的交代，否則無法對全民交代。

▼獨派團體帶雞蛋抗議遭到沒收。（圖／記者林銘翰攝）

