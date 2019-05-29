影／年輕夫妻公車嗑藥變「喪屍」　留天真兒一旁呼喚媽媽

▲ 當時手上拿著餅乾的男童不停呼喚母親下車，但女子卻遲遲沒有回應。（圖／123rf） （詳細影片請點此）

國際中心／綜合報導

美國紐澤西州（New Jersey）近期發生一起虐心事件，原因是一名乘客搭乘公車時，發現一對年輕夫妻竟然因為嗑藥過量而失去意識，身體宛如喪屍般頻頻作出詭異的擺動，而他們的兒子則天真地在一旁試圖叫醒他們，氣得乘客決定將影片上傳至社群網站，也引來許多網友心疼小男孩，並譴責年輕夫妻的離譜行為。

根據《每日郵報》報導，當時一對嗑藥過量的年輕夫妻，在公車上不停地出現嗜睡、流鼻涕和失去意識等症狀。令人心疼的是，當時男童沒有發現父母的異狀，當他發現公車到站時，不斷地呼換母親並大喊「媽媽，那是我們的站，那是我們的站」，然而，女子沒有給予任何回應，只是慵懶地靠在窗戶旁。

此外，男童父親也呈現迷糊狀態，不停地揉雙眼，還隨著公車的晃動不斷彎腰，試圖保持平衡，期間他還沒發現自己的2個Iphone手機已經掉在地上，讓一旁的乘客忍不住大喊，「該死，兄弟，你必須坐下來」。

由於乘客看不下去2人的行徑，決定把影片po到網路上。這段影片也引起許多網友關注，「男孩真可憐」、「他不應該接受這種養育方式」、「如果有人要幫助男童的話，應該順便幫助他父母」；也有網友認為，乘客不應該只是錄影，要先報警才對，「感覺像是在看戲」、「只錄影還不夠，應該要報警才對」，但有網友表示，「我們都不是當事人，不應該隨便批評」、「說不定乘客已經有報警了」。