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重機騎士撞貨車活活燒死　臉書甜蜜「感謝老婆」悲成最後PO文

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記者趙蔡州、王兆麟／綜合報導

花蓮縣秀林鄉13日上午8時許發生一起重大車禍，一名居住在新北市的44歲林姓男子與車友相約騎重機環島，不料卻在秀林鄉台9線與一輛30歲吳姓男子駕駛的貨車相撞，導致貨車的油箱破裂起火燃燒，林男則噴飛到貨車的後斗動彈不得，最後慘被活活燒死。

警方表示，吳男13日上午8時許駕駛貨車，行經花蓮縣秀林鄉台9線162.5K北上車道左轉時，不幸與林男駕駛的重機發生擦撞，重機因為衝撞貨車右側油箱，造成貨車油箱破裂起火燃燒，林男也當場噴飛摔入貨車的後斗受困，當消防人員趕到現場撲滅火勢後，受困男子已經全身燒焦明顯死亡。

▲▼重機騎士魂斷蘇花 「感謝老婆」成最後PO文。（圖／翻攝自台灣新聞記者聯盟資訊平台）

▲貨車的油箱破裂起火燃燒。（圖／翻攝自台灣新聞記者聯盟資訊平台）

警方初步調查吳男的酒測值為零，因為事發地點沒有路口監視器，加上貨車上的行車記錄器也被燒毀，詳細肇事原因仍要持續釐清。

林男的車友們難過說，他們13日清晨由新北市出發，順時針沿著宜蘭南下環島，當時他們在花蓮和平停車加油，林男則是一人先行出發，沒想到就發生不幸意外。

根據了解，死者林男居住在新北市新店區，經常在臉書分享騎重機的旅遊照，曾經多次分享行駛蘇花公路的照片，2天前還在臉書PO文感謝老婆贈送他一個價值近2萬元的安全帽，還寫下「感謝我的老婆，送我的禮物，愛妳喔」等語，其他親友們看了紛紛留言稱羨，不料這卻成為他最後的貼文。

▼林男受困在貨車上被活活燒死。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲▼重型機車與小貨車發生擦撞，導致小貨車油箱起火燃燒，機車駕駛撞撃後飛噴到小貨車上受困車內被活活燒死。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼重型機車與小貨車發生擦撞，導致小貨車油箱起火燃燒，機車駕駛撞撃後飛噴到小貨車上受困車內被活活燒死。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

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關鍵字：重機,擦撞,小貨車,油箱,燃燒,騎士,燒死,花蓮,秀林

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