花蓮民眾求職大利多！東台最大就業博覽會　超過1千個職缺

▲現場邀請50多家廠商，有在地知名廠商及跨縣市企業提供超過1,000個工作機會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

勞動部勞動力發展署北分署13日在花蓮縣立體育館，舉辦今年東台灣最大規模的「開薪就業 職來運轉-2019花蓮地區職訓暨就業博覽會」，計邀請50多家廠商，包括有在地知名廠商及跨縣市企業提供超過1,000個工作機會，帶給花蓮地區求職民眾大利多。

縣長徐榛蔚表示，花蓮以觀光立縣，謝謝勞動部給予花蓮縣政府在人力資源培力的支持，促進產業發展及人力媒合就業。此外，花蓮縣智慧教育中心有AR／VR，還有時下流行的創客和AI，期望在未來可以與勞動部一起合作。機會是給予準備好的人，希望今天大家都能找到適合的就業機會，找出人生的方向與新契機。

▲縣長徐榛蔚致詞表示，機會是給予準備好的人，希望大家都能找到適合的就業機會。

本次活動也是花蓮地區首次e化的就業博覽會，求職者掃描QR-code就能查詢廠商職缺與待遇，在現場「履歷e化區」登錄履歷後，只要攜帶身分證就能直接前往廠商攤位面試，大大加速面試媒合效率。

美崙大飯店張馨云主任及秧悅千禧度假酒店宋美明副理都肯定「履歷e化區」的服務，不但環保更能讓廠商在第一時間了解求職者的背景，加快面試流程。

▲徐榛蔚到各徵才攤位關切並了解徵才說明。

這場就博會結合花蓮特色「太魯閣號」及「賞鯨船」為意象，打造「就要幸福花蓮站」及「職來運轉領航號」兩大主題館，民眾透過適性測驗、職缺配對等互動遊戲探索職業性向。

現場提供職缺徴才有在地知名廠商「台灣土地開發」、「理想大地」、「美侖大飯店」、「台泥」、「中華紙漿」等，更有「燿華電子」、「華新麗華」、「台灣觀光巴士」等企業跨區徵才。