「蔡總統盼保障現任優先」　陳水扁舉2008、2012敗選回應了

▲蔡英文和賴清德都有意代表民進黨角逐2020總統大選。（圖／合成圖／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

民進黨總統初選協調期將在12日截止，總統蔡英文與前行政院長賴清德會面後，傳出蔡認為應「現任優先」。對此，蔡9日親上火線回應，強調會面過程沒有提及。前總統陳水扁表示，他以過來人分享民進黨2008與2012年兩次總統敗選和初選有競爭沒必然關係，且2014縣市長選舉不是贏在現任者優先，「當然是國民黨做到太差，馬英九顧人怨、討厭，柯文哲效應，食安問題一爆再爆連環爆，太陽花學運是直接的影響。」

陳水扁在臉書發表《新勇哥物語》指出，對蔡總統來說，她希望能保障現任優先，雖然她話沒說得那麼清楚，但大家都聽得懂，她希望五人小組盡力協調，看是誰要退出、要怎麼合作。

陳水扁說，蔡總統說她是現任總統，有責任尋求連任成功，這是她的重要責任，她說得很清楚，如果經協調要有人退出，絕對不是她；她說可以和任何人合作，如果是賴清德擔任副手，她也覺得沒問題。

▼陳水扁在臉書評論民進黨總統初選。（圖／翻攝陳水扁臉書）

陳水扁表示，他也以過來人分享民進黨2008與2012年兩次總統敗選和初選有競爭沒必然關係；同時舉例2014縣市長選舉不是贏在現任者優先，否則2018年民進黨縣市長掉了7席，也不致於連任優先、沒初選的5個縣市全都連任失敗。

陳水扁進一步說，民進黨在2014年縣市長選舉拿下13席，選到歷史上最好，「當然是國民黨做到太差，馬英九顧人怨、討厭，柯文哲效應，食安問題一爆再爆連環爆，太陽花學運是直接的影響。」

陳水扁認為，2014縣市長會贏因素很多，和現任優先無必然關係；否則2018年縣市長選舉，民進黨從13席剩6席，減少7席中就有5名現任連任失敗，當初提名過程也是現任優先，沒經過初選、沒人挑戰。