快訊／大韓航空前執行長趙亮鎬過世享壽70歲　全家仍身陷醜聞

▲前大韓航空執行長趙亮鎬過世。（圖／CFP）

記者錢玉紘／綜合報導

南韓韓進集團證實，前大韓航空執行長趙亮鎬8日傳出在美國過世，享壽70歲。韓聯社報導，趙亮鎬死因為慢性疾病，目前還未提供更多細節。趙亮鎬在3月底才被踢出大韓航空董事會，且續任會長失敗，失去掌握20年的韓航經營權，他們一家人也涉嫌逃漏繼承稅、貪汙以及違反信託等多條罪嫌。

南韓韓進集團日前因為風波不斷，還被戲稱為「怪獸家族」。上月底的股東大會中，因表決票數不足，讓趙亮鎬失去手握20年的韓航經營權。他1999年4月開始，自已故的父親趙重勳手中接過韓航最高執行長一職。

2014年，趙家大千金趙顯娥鬧出轟動全國的「堅果門」事件，2017年遭判10個月徒刑，但緩刑2年；次女趙顯玟則於2018年被爆在會議中將瓶裝水砸到員工臉上的「潑水門」事件，2019年又被丈夫指控家暴及虐兒；現任韓航副社長的長子趙源泰則被踢爆走後門上大學。

趙家醜聞曝光後，連帶扯出會長夫人李明姬仗勢對員工施加肢體與言語暴力、前後走私價值7億的奢侈品，涉嫌逃漏稅；2月又被爆出虐待家中非法雇用的菲律賓籍幫傭。趙亮鎬一家人涉逃漏繼承稅、貪汙以及違反信託等多條罪嫌，檢方進行長達5個月的調查後，依貪汙、背叛、詐欺、違反藥事法等8項罪名，宣布以不拘留方式起訴趙亮鎬。

因為多起醜聞風波，大韓航空的價值也大受影響，從2017年淨賺8019億韓元，到2018年掉到剩下1676億韓元。