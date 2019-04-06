女子吃天婦羅「剝掉麵衣」！老闆怒趕客：侮辱我們店家

▲天婦羅加上白米飯即成天丼。（圖／記者黃士原攝）

生活中心／綜合報導

天婦羅是日本料理中廣受歡迎的料理之一，通常是將海鮮、蔬菜等食材沾裹麵糊炸至金黃色，酥脆的口感連挑食的小孩也會愛上。而這道料理通常是把酥脆麵衣搭配著裡面的食材一起食用，才能吃出它的特色，不過近日有一名女生為了減肥把麵衣剝掉，最後竟被老闆以不尊重廚師為由，將她趕出店內。

一名日本男網友在《Yahoo!知識+》（Yahoo！知恵袋）上發文詢問，他說，自己前陣子參加了一場聯誼，地點是在天婦羅店裡用餐，和他一起同坐的女生因為在減肥而將天婦羅的麵衣剝掉不吃。沒想到老闆看到以後竟生氣地對著他們說，「你們的行為是在侮辱我們店家」，就在女生滿臉黑人問號的時候老闆接著說，「我們店裡的天婦羅是懷著自信跟驕傲料理的，我們不希望你們這樣糟蹋食物」、「餐費就不用了，請你們給我出去。」

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參加聯誼的這名男網友，對於突然被店家趕出去十分不滿，覺得好好的一場聯誼都被毀了，於是便上網請網友們評評理。

PO文瞬間吸引網友們的關注，紛紛留言表示，「是你們先做出無禮舉動的吧」、「店家有選擇客人的權力」、「雖然不知道是不是真的，但是如果要剝掉麵衣的話，那乾脆一開始就不要點天婦羅啊」、「連『錢就別付了』都說出來，店家實在很有勇氣，反觀你們的行為誇張到要讓店家說出這種種話，真的太誇張了」、「店主身為專業料理人，會做出這種行動也是理所當然的，寧可不收錢也不想看到你們糟蹋食物啊」。但也有網友認為店家的舉動太過傲慢，說不定那位女生有什麼難言之隱，才會選擇這樣的吃法。

在日本有一件關於天婦羅的軼事，據說統一日本的大將軍德川家康，聽聞一位貿易商人談到在京都很流行的天婦羅的料理之後，因為感到非常新奇，便吩咐人做來吃吃看。當時他所吃的是用芝麻油油炸的真鯛，搭配韭菜一起吃，沒想到腸胃不好的德川家康，在吃了天婦羅之後，三個月後就往生了。所以有人說德川家康是吃了天婦羅之後才死的，這種說法其實跟李白喝醉酒撈月而死有點相似。