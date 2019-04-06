　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女子吃天婦羅「剝掉麵衣」！老闆怒趕客：侮辱我們店家

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲天丼てんや天婦羅丼飯170元吃得到　還有35公分長的穴子魚。（圖／記者黃士原攝）

▲天婦羅加上白米飯即成天丼。（圖／記者黃士原攝）

生活中心／綜合報導

天婦羅是日本料理中廣受歡迎的料理之一，通常是將海鮮、蔬菜等食材沾裹麵糊炸至金黃色，酥脆的口感連挑食的小孩也會愛上。而這道料理通常是把酥脆麵衣搭配著裡面的食材一起食用，才能吃出它的特色，不過近日有一名女生為了減肥把麵衣剝掉，最後竟被老闆以不尊重廚師為由，將她趕出店內。

一名日本男網友在《Yahoo!知識+》（Yahoo！知恵袋）上發文詢問，他說，自己前陣子參加了一場聯誼，地點是在天婦羅店裡用餐，和他一起同坐的女生因為在減肥而將天婦羅的麵衣剝掉不吃。沒想到老闆看到以後竟生氣地對著他們說，「你們的行為是在侮辱我們店家」，就在女生滿臉黑人問號的時候老闆接著說，「我們店裡的天婦羅是懷著自信跟驕傲料理的，我們不希望你們這樣糟蹋食物」、「餐費就不用了，請你們給我出去。」

請繼續往下閱讀...

參加聯誼的這名男網友，對於突然被店家趕出去十分不滿，覺得好好的一場聯誼都被毀了，於是便上網請網友們評評理。

▲▼ 0

PO文瞬間吸引網友們的關注，紛紛留言表示，「是你們先做出無禮舉動的吧」、「店家有選擇客人的權力」、「雖然不知道是不是真的，但是如果要剝掉麵衣的話，那乾脆一開始就不要點天婦羅啊」、「連『錢就別付了』都說出來，店家實在很有勇氣，反觀你們的行為誇張到要讓店家說出這種種話，真的太誇張了」、「店主身為專業料理人，會做出這種行動也是理所當然的，寧可不收錢也不想看到你們糟蹋食物啊」。但也有網友認為店家的舉動太過傲慢，說不定那位女生有什麼難言之隱，才會選擇這樣的吃法。

在日本有一件關於天婦羅的軼事，據說統一日本的大將軍德川家康，聽聞一位貿易商人談到在京都很流行的天婦羅的料理之後，因為感到非常新奇，便吩咐人做來吃吃看。當時他所吃的是用芝麻油油炸的真鯛，搭配韭菜一起吃，沒想到腸胃不好的德川家康，在吃了天婦羅之後，三個月後就往生了。所以有人說德川家康是吃了天婦羅之後才死的，這種說法其實跟李白喝醉酒撈月而死有點相似。

ET快訊
40歲以下一定要存到40萬！用「這方法」戶頭永遠都有錢
6天內第2起！寶瓶星號又1遊客猝死　遺體暫存冰櫃明抵達基隆港
甜美妹長菜花崩潰：我是處女！女醫逼說實話「得知遭遇」自責爆

關鍵字：天婦羅,麵衣,Yahoo!知識+

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／雪隧回堵7公里！國5宜蘭-頭城「紫爆」　9地雷路段恐塞到晚上

女子吃天婦羅「剝掉麵衣」！老闆怒趕客：侮辱我們店家

「厭世插畫家」繼續惡搞動物　衰尾鱷魚、入鏡不了的長頸鹿強勢回歸

美劇「警察超涼＋神跩」！釣美警本尊現身PTT　吐辛酸真相：不要相信影集

趣味路名─桃園「甡甡路」 里長解密：昔日酪農大本營

台鐵4/9起訂票大升級！能用手機刷QR code進站　還可以多人分票

北台灣5家獨立書店串聯！「世界閱讀日」19場次走讀活動免費參加

給40歲以下年輕人：一定要存到40萬！用「這個方法」戶頭永遠都有錢

56歲巧手媽！從無→有「袖珍咖啡廳」開幕了　細節萌翻網：想當客人

農曆3月3日玄天上帝聖誕　屏東市北極殿送一萬份壽麵沾喜氣

危險魔術意外失手！刀鋒刺穿手心 旁人秒嚇傻...魔術師：整到了吧XD

快速切換5種手寫字體！　文青拉長筆畫、非慣用手像小孩

《炮仔聲》惡媳肉體出軌小王！　淋浴被抓包不連戲「指甲變色了」

蔡依林首次合作練習生《怪美的》　秒變嫌棄臉：有沒有吃飯啊!?

正妹「10年罹8癌」細胞侵蝕病變　男友飛1500KM：我想給她一個家

年收上億大老闆改當Uber司機　載完第一趟停路邊爆哭20分鐘

陳喬恩一張嘴「牙齒卡超長菜渣」　爽朗反應笑翻粉絲：撿撿偶包！

2019桃園彩色海芋季正式開跑！ 展區5公頃逾23萬花海陪你過假日

申報扶養4大眉角一次看懂　三代同堂可省稅2萬6千元

蘇有朋看「小虎隊畫面」哭了！　吐24年前解散心聲...

影／雪隧回堵7公里！國5宜蘭-頭城「紫爆」　9地雷路段恐塞到晚上

女子吃天婦羅「剝掉麵衣」！老闆怒趕客：侮辱我們店家

「厭世插畫家」繼續惡搞動物　衰尾鱷魚、入鏡不了的長頸鹿強勢回歸

美劇「警察超涼＋神跩」！釣美警本尊現身PTT　吐辛酸真相：不要相信影集

趣味路名─桃園「甡甡路」 里長解密：昔日酪農大本營

台鐵4/9起訂票大升級！能用手機刷QR code進站　還可以多人分票

北台灣5家獨立書店串聯！「世界閱讀日」19場次走讀活動免費參加

給40歲以下年輕人：一定要存到40萬！用「這個方法」戶頭永遠都有錢

56歲巧手媽！從無→有「袖珍咖啡廳」開幕了　細節萌翻網：想當客人

農曆3月3日玄天上帝聖誕　屏東市北極殿送一萬份壽麵沾喜氣

報稅系列／扶養親屬可以列舉健保費　省保費又可省稅

「他X的不要安息，起來搖滾！」　內田裕也告別式…女兒悼詞網淚崩

中職／統一獅吞4連敗　投捕溝通出狀況

拍戲一半...陳禕倫直接「野外健身」！太大聲慘被住戶丟雞蛋

不斷更新／蘇智傑兩分砲轟林晨樺　3局統一4比1富邦

大專足聯／台灣師大隊長柯荃耀世界波　4比0退中華奪二級冠軍

2019桃園彩芋季「閃閃花現日」　10所高校生青春熱舞快閃

台南黃金海岸發現男浮屍　警籲親友協助指認身分

獨／禮讓「大老虎」郭台銘選2020？　韓國瑜幕僚：想太多了

UGG毛毛涼鞋好Q　踩著度假去

生活熱門新聞

爸爸買尿布！發燒3歲兒「我在外..

家中神壇供水消失　她灑香灰驚見..

婆婆每年「4次紅包+2次旅遊」..

消防員CPR割喉男！無線電突傳..

給40歲以下年輕人：一定要存到..

女兒笑太歲「長得好奇怪」　媽秒..

復健師突撂台語「電療死好」病患..

北一女筆記賺進百萬！「學姐」真..

毛孩死後收罰單他傻眼！竟是少一..

北捷「尋人啟事」！找第100億..

短裙妹珍奶上捷運　他拍吸下瞬間

高雄妹搖晃炸馬桶！夜店尋人：終..

即／05:24屏東4.4地震　..

新戶打7折先刷卡　收原價友傻了

更多熱門

相關新聞

仙台米其林名店！千元台幣就吃得到

繼上個月在北海道蒐集到一家壽司米其林後，晚上去吃仙台當地人推薦的米其林名店（還好最便宜一千多元台幣就吃得到），這家天婦羅料理在日本是很高端的餐廳，要事先預約才能進去，路過或臨時起意可是吃不到的！

一碗500日幣　日本天丼進軍台港

基隆廟口回味必吃 8 間老店！

日本開食物模型課！還可買回家玩

另類天婦羅　「酥炸鋼彈」爆紅

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

嬸炫女兒第一名！她冷揭報應全場安靜

曾莞婷掃墓「穿這樣」挨罵

爸爸買尿布！發燒3歲兒「我在外面等」暖炸

年輕男一陣猛咳　當場咳出扁桃腺

他下體硬2天壞了　醫生：截肢吧

台北男大生醉倒夜店　竟遭撿屍性侵

乩童狼牙棒砸自己　肋骨斷3根陳屍床上

黃金蟹剝殼見臭綠膏　女回好市多秒退

《黑澀會》薔薔掃墓尺度全開！

最萌寶寶誕生！胡婷婷秘產混血兒長大帥炸

29歲OL掃墓左眼爆痛　驚見「4隻汗蜂」

家中神壇供水消失　她灑香灰驚見怪異

鄭俊英群組「為女生性器唱的歌」曝光

婆婆每年「4次紅包+2次旅遊」超疼媳婦

洞房夜啊嘶洩洪了！老婆「疑惑問一句」他4天閃離

更多

最夯影音

更多

危險魔術意外失手！刀鋒刺穿手心 旁人秒嚇傻...魔術師：整到了吧XD

快速切換5種手寫字體！　文青拉長筆畫、非慣用手像小孩

《炮仔聲》惡媳肉體出軌小王！　淋浴被抓包不連戲「指甲變色了」

蔡依林首次合作練習生《怪美的》　秒變嫌棄臉：有沒有吃飯啊!?

正妹「10年罹8癌」細胞侵蝕病變　男友飛1500KM：我想給她一個家

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面