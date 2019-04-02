政三代挑戰五連霸議員　角逐國民黨竹縣立委提名

▲前新竹縣長邱鏡淳之子邱一峰宣布角逐2020立委選舉。（圖／取自邱一峰臉書）



記者林銘翰／台北報導

新竹縣立委將於下屆起增1席，原全國最大票倉將一分為二，前新竹縣長邱鏡淳兒子邱一峰2日上午於臉書宣布，將爭取國民黨提名投入下屆新竹縣第二選區立委選舉，將以「理性問政、用心傾聽、接地氣反映民意」三大原則為鄉親發聲。

新竹縣總人口近56萬人，依照現行立委選區劃分僅一席，中選會於今年1月11日公告第10屆立法委員選舉選區變更，屏東縣由3席次減為2席、高雄市由9席減為8席、台南市由5席增為6席、新竹縣則由1席增至2席。

邱一峰於臉書表示，自己在新竹縣土生土長，對新竹縣這塊土地具有深厚的情感，從小看著祖父邱泉華、父親邱鏡淳兩位長輩服務大新竹鄉親數十年，也見證了竹縣近二十年來的蛻變與進步。同時，他也也憂心未來竹縣所面臨的問題與挑戰，絕對不可以缺乏理性青年世代的新思維聲音，因此身為國民黨新生代中央委員，更應以深耕地方的服務經驗為新竹縣鄉親服務，爭取更多的建設與政策。

邱一峰說，「兩代人的感恩」、「新世代的承擔」、與「全家人的服務」是自己積極爭取國民黨內提名所秉持的初衷。兒時總聽著長輩提及祖父過去努力促成的新竹市立棒球場、新竹科學園區，長大後深知推動公共建設能為地方鄉親帶來榮景的重要性。

另外，五連霸的新竹縣議員林思銘也於2日宣布參選此區立委，主打「從議會出發，希望從議會到國會」之口號，與邱一峰角逐國民黨黨內提名。林思銘連任5屆縣議員，他強調自己具有法學碩士專業背景，亦擔任律師長達28年，強調「立法的事應交由專業的來」。

有關黨內初選辦法，林思銘主張採全民調方式，既不會造成黨員投票分裂，也不會有人頭黨員投票問題，邱一峰則認為全民調或三七制都可行，尊重黨部最終決定。