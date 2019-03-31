3月香氛清單：Anna Sui童話美人魚淡香水、MOSCHINO熊芯未泯、Jo Malone花園迷蹤

「MOSCHINO熊芯未泯2.0、miu miu玩轉女孩淡香精、Guerlain我的印記玫瑰淡香水！」3月香氛清單出列 PART 2

香水除了靠產品說話，也不斷嘗試新的可能，希望帶給人們耳目一新的效果，以下特搜精品香在本月的新動態，香氛控建議做好心理準備，看完之後，必買清單可能會多好幾行。



JO MALONE LONDON 2019年限量花香系列曝光

每到4月Jo Malone London都會推出一系列限量花香，2019年"In a daze of blossoms花園迷蹤"曝光，除了有全新香調"緬梔花古龍水"(也就是我們熟知的雞蛋花)，包裝更讓人精艷，一系列排排站仿彿彩虹一般。青草綠為星玉蘭、鵝黃色是緬梔花、橙花則是粉橙色調，浪漫優雅的合歡花則為粉色瓶身，除了香水，還有擴香、香氛蠟燭、頭髮噴霧等品項，共 11 款新品台灣確定全面引進，預計4月1號上市，女孩準備留預算在這一波。

緬梔花古龍水100ml，NT$5,200／30ml，NT$2,600

生長在南洋的緬梔花，有著療癒人心的香甜氣息，品牌以茉莉花瓣、檀香、檸檬、伊蘭伊蘭去做搭配，打造彷彿度假一般的異國溫暖氣息。

合歡花古龍水100ml，NT$5,200／30ml，NT$2,600 合歡花工藝蠟燭200g，NT$2,990

粉嫩嬌柔，極少做為香水成份的合歡花，被調香大師瑪莉莎拉梅格Marie Salagmagne調製成一款迷人香氛；為了強調合歡花香的誘人之處，大師以杏脯蜜露與優雅清新的白胡椒及佛手柑調合，中調搭配苿莉和精緻的玫瑰花瓣，突顯合歡花本身的花香，並用天芥菜和苔蘚調配出粉嫩基調，強調出奢華柔軟的感受。這次還推出超限量的香氛蠟燭，絕對是粉絲的手刀收藏目標。

星玉蘭古龍水100ml，NT$5,200 星玉蘭髮香噴霧50ml，NT$2,230

2017年的限定花香，初調是檸檬，揉入薑與紫蘇製造明亮卻微辛辣的開場，中調星玉蘭使用品牌專屬的頂空科技，重現潔白花朵纖細的氣息，最後基調則靠檀香木奠定優雅感。

橙花古龍水100ml，NT$5,200 橙花藤枝擴香175ml，NT43,990 橙花髮香噴霧50ml，NT$2,230

經典熱賣香氣這次以限量的瓶身出現在眾人面前，同時還推出擴香，以及限定的髮香噴霧。

Anna Sui 童話美人魚淡香水 30ml／NT$1,750 ;50ml／NT$2,500 ;75ml／NT$2,900（3月上市）

拋光水晶瓶中承載滿滿地藍綠色汁液，折射著海洋的粼粼波光，葉子和花朵圖樣刻烙在香檳玫瑰金瓶蓋上。聰慧的美人魚公主向海星朋友呢喃細語地訴說其中秘密。Anna Sui童話美人魚淡香水獨創花果東方調多變的香氣層次就像美人魚公主的個性一樣，變化多端令人驚嘆，透過香調展現出小美人魚公主的三種經典個性：好奇心旺盛的前調-被多汁血橙、柑橘襯托出活潑，因豆蔻的加持而跳脫的更清新，第一印象就像陽光打在水波上那般閃爍發亮。

果斷且有主見的中調-牡丹與茉莉花香相互陪襯，因荔枝的加入更添風味，各司其職彰顯出香氛厚實度。熱心又樂觀的後調-香草、蜂蜜賦予了香調柔軟圓潤卻不增加甜膩，金色木頭香氣為它的餘韻帶來恣意澄澈感。

前調：血橙、柑橘、小荳蔻

中調：茉莉、牡丹、荔枝

後調：金色木香、香草、蜂蜜

迪奧 J’adore親吻香氛 20ml／NT$1,900（4月上市）

迪奧 J’adore香氛滋潤精油 150ml／NT$2,450（4月上市）

迪奧J’adore香氛，雋永香氣歷久彌新，以經典茉莉原精與大馬士革玫瑰的柔美花香調，輕柔地撩撥感官，詮釋J’adore女郎的自信神韻。2019年，迪奧首席調香師 François Demachy改變兩款J’adore的著香方式，賦予這經典香氛嶄新魅力。全新推出J’adore系列首款滾珠瓶身設計的J’adore親吻香氛， 以細頸瓶身的迷你復刻，鑲嵌上圓潤玻璃滾珠，提供宛如親吻脈搏般的性感著香方式。精巧如璀璨珠寶的瓶身是包包內的隨身自信，隨時補香，隨時綻放自信。

同步推出J’adore香氛滋潤精露，按壓噴霧式設計，釋放精露形成香氛雲霧，溫柔擁抱身體肌膚，提供柔滑滋潤呵護，同時為肌膚附上性感絲緞光澤，沉浸於陽光親吻後溫暖茉莉、玫瑰的馥郁香氣。

如何獲得手鍊：

全新J’adore新品上市期間，Dior也特別推出限定香氛禮，凡於全台迪奧美妍專櫃體驗J’adore全新親吻香氛或J’adore香氛滋潤精露，即可獲得J’adore Shine Shine自信緞帶手鍊乙份，消費滿NT$5,000 (含任一J’adore商品)即可獲得J’adore Shine Shine自信美妝包與5ml香氛禮。

此外，於指定櫃點活動期間（2019/4/4-2019/5/30），凡購買任一J’adore商品，即可獲得J’adore Shine Shine自信緞帶手鍊奢華版乙份；消費滿NT$,5,000 (含任一J’adore商品)，即可獲得J’adore香氛禮乙份，數量有限贈完為止。

MOSCHINO熊芯未泯2女性淡香精30ml/ NT$1,450; 50ml/ NT$2,100; 100ml/ NT$2,750 (2019/03上市)

MOSCHINO推出標誌性香水「TOY玩具」的續集-『TOY2熊芯未泯2女性淡香精』系列，持續幽默玩味品牌精神，奪目的瓶身設計無疑是香水架上最亮眼的香水瓶之一。第二回合新香採用遮光霧面玻璃瓶，取代毛茸茸的泰迪熊，戴上帽子的熊頭造型為其香水瓶蓋，接連下方的金色衣領加成，創造截然不同的新香氣象，超萌造型及其圓滑的手感，實具收藏價值，令人只想捧在手心上不放開！香水外盒以簡約白做主體色，浮凸立體的小熊勾勒金邊線條，如同小熊軟糖活靈活現出沒在你我身邊，帶領眾人走入香甜又趣味的香氛世界。

前味：青蘋果、玉蘭、柑橘

中味：白醋栗、牡丹、茉莉

後味：雪松、麝香、琥珀

FLORAÏKU馥萊儷 香氛旅行組（章魚旅行盒 NT7800/ 三組一入旅行香氛10mlx3, NT3500）

巴黎手工香水集團Memo International旗下品牌FLORAÏKU（馥萊儷）入駐台灣後，在香氛界引起一番討論，特別的三大系列，以日本傳統儀式茶道（秘之茶與香料）、花道（謎之花）、香道（禁忌焚香）來區分，提供香氛迷更不一樣獨特的選擇。如果是還在觀望的入門者，推薦品牌隨身旅行組，一次收藏三款人氣香味，價格也親民好入手。(台灣櫃點：台北復興SOGO百貨3樓)

傘下儷影旅行香氛10ML三入組：風檐沉眠（淡影）／暮林鴞影（暗影）／傘下儷影

蟋蟀之歌旅行香氛10ML三入組：風檐沉眠（淡影）／暮林鴞影（暗影）／蟋蟀之歌

琉璃夜色旅行香氛10ML三入組：風檐沉眠（淡影）／暮林鴞影（暗影）／琉璃夜色

搭配旅行組，品牌也有特別設計一款旅行盒，上面是章魚圖樣可以一次放入三個10ml小香，會有這樣的圖案設計，是因為章魚有三顆心臟，呼應三款香味特別趣味。

miu miu「Twist玩轉女孩淡香精」30ml/NT$2,700 ; 50ml /NT$3,600; 100ml/ NT$4,400 (2019/03/15上市)

繼成功創造出miu miu同名系列，Miuccia Prada 再度攜手知名調香師Daniela Andrier推出全新「Twist玩轉女孩淡香精」，粉紅色復古瓶身紋路設計來自於miu miu最經典的matelassé小羊皮抓皺，瓶頸部分則是以金色miu miu字體搭配桃紅色奢華呈現，瓶底則以miu miu精品中常見的stud鑲鑽風格為底盤設計，放在梳妝台上絕對能與浮誇精緻的飾品們結合。

前調Daniela Andrier選擇了義大利鮮綠佛手柑與蘋果花，多汁的果香猶如女孩活力開朗的青春意象；中調則再度祭出調香師所獨家開發香氛專利-粉紅琥珀；基調則由雪松木詮釋，清新的雪松為這款香氛加成了其深度及柔軟姿態，令人流連忘返。隨著香水上市，miu miu同步推出同香調的身體乳(200ml / $2,150) 和沐浴膠 (200ml/$ 1,750)。另外，母親節檔期只要購買100ml香氛，就送同款小香和限定桃紅化妝包。

嬌蘭Mon Guerlain《我的印記》玫瑰淡香水30ml/ NT$2,540; 50ml / NT$3,550; 100ml/NT$4,880 (2019/03上市)

隨著全新玫瑰淡香水的誕生，「Mon Guerlain我的印記」持續探索女性特質的各個面向，但將焦點放在”成就”，並鼓勵女性完全活在當下，猶如一款歌頌快樂做自己的香氣。《我的印記》玫瑰淡香水是一款奔放歡愉的香氛，宛如一把以玫瑰為主體、點綴著薰衣草和白色花朵的高貴花束。保留著「Mon Guerlain我的印記」的初始架構，仍採用卡拉薰衣草（Carla lavender）、小花茉莉（Sambac jasmine）、塔希堤香草（vanilla tahitensis）和澳洲檀香組成的香氣四重奏，另外加入嬌蘭調香師珍愛的原創雙重奏：橙花與保加利亞玫瑰。

Gucci 罪愛女性淡香精 30ml/NT$2,500; 50ml/NT$3,500; 90ml/NT$4,500 (高雄漢神百貨B1科蒂精品香氛專櫃獨家販售)

Gucci罪愛女性淡香精完美體現無拘無束的自在情懷。在全新篇章中，罪愛女性淡香精為經典的罪愛女性淡香水增添更加濃郁及優雅的細膩香氣，詮釋出宛若重生的東方花香調，展演成一款具有更完美的花香氣息及全新自然但濃郁的淡香精。此款香氛利用更高濃度的香精展現更奢華的意境，主要由曼陀羅，粉紅胡椒、紫丁香及廣藿香呈現。前調由曼陀羅揭開香氛序幕，曼陀羅是在地中海島國－賽普勒斯被發現的一種水果，與天然佛手柑及粉紅胡椒交織出心曠神怡的清新香氣；接著中調點綴出此款香氛精華之處，紫丁香不同於玫瑰及紫羅蘭香氣，並由天竺葵精油層疊出絲絲細膩及獨特的混合花香氣息。基調部分則由兩款不同的廣藿香精油詮釋，分別是廣藿香精萃及廣藿香蒸餾精油，與琥珀共同詮釋令人流連忘返的眷戀之氣。

萬寶龍探尋旅者淡香精 MONTBLANC Explorer 30ml/NT$1,750; 60ml/NT$2,500 ;100ml/NT$3,300

萬寶龍睽違8年推新香氛，全新的探尋旅者淡香精由世界知名調香師名校奇華頓(Givaudan)旗下的三位調香師Jordi Fernandez、Antoine Maisondieu以及 Olivier Pescheux所共同完成的。這三位調香師藉由造訪世界各處豐碩的調香經驗、對珍稀材料的敏感嗅覺以及藝術家感性的精華，激盪出前所未見的完美香氣金字塔，台灣更獨家成為全亞洲第一個上市的國家。

萬寶龍探尋旅者淡香精以義大利佛手柑為基礎，調香師期盼展現男性明亮、充沛活力與樂觀的一面，如同南方夏日給人的意象，帶著歡笑聲與清新感。中調即回歸男性最原本的特質─純粹的陽剛，香根草汲取了當地自然環境下所生成的天然特性，讓其蒸餾後的精粹帶有獨特的煙燻調與一絲榛果的香氣。後味則是專門訂製的廣藿香香氣，以它特有的皮革香與可可香加強了堆疊的層次感，更創造出專屬探尋旅者淡香精的標誌性香氣─一種帶有琥珀感的木質味，品味探尋旅者淡香精在後調上層疊的溫潤，彷彿是將這段香氛旅程推上感性的極致尾聲。

※編輯：Jasmine.lee,Yoyo.su | 來源：各品牌 |

（完整文章請看VOGUE.com）



延伸閱讀

「YSL慾望巴黎星木蘭淡香精、愛馬仕HERMES潟湖花園香水、Diptyque全新香氛蠟燭！」3月香氛清單出列 PART 1

「JO MALONE LONDON花園迷蹤系列、Sabon青檸薰衣草、Les Mini Chloé春限定登場！」3月香氛清單出列 PART 3

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。