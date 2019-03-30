打造高素質軍隊　嚴德發：擬和各大學研究所簽策略聯盟

軍聞社／記者莊家宏報導

國防部長嚴德發29日主持「國軍108年第1季招募工作檢討會」，肯定各級幹部戮力招募工作的辛勤付出，並藉由人次室政策宣導及司令部、軍團與軍校層級實施經驗分享，希望使全軍重要幹部瞭解招募政策，進而精進人才招募與留營工作。

招募工作檢討會下午於博愛營區中正堂召開，參謀總長李喜明上將、副部長沈一鳴上將、副總長執行官陳寶餘上將及各一級單位主官均與會；會中，人次室針對招募政策及工作執行概況進行專題報告，隨後陸軍第六軍團、陸軍專科學校、陸軍司令部、空軍官校及空軍司令部等單位，分別進行「士兵新訓轉服規劃作法與策進」、「士官二專班招生具體作法」及「空軍官校正期班招生精進作為」等報告。

「海軍陸戰隊相當辛苦，但是編現比相當高，而防空部隊在個人接任總長前，編現比很低，現在也都在一定水平之上，」嚴部長特別表揚海軍陸戰隊及防空部隊的努力，同時期勉各單位相互分享招募經驗，針對不足的地方持續精進，藉以提升招募成效。

嚴部長表示，各項招募措施，必須透過完善的行銷與推廣，已指示人次室協調教育部軍訓處，安排高中職校教官辦理招募座談，使他們了解國軍招募政策與班隊，以及從軍的待遇、尊嚴、出路等規劃，期能與全國大專、高中職校建立招募管道，並具體了解國軍各項招募政策與作法。

此外，部隊戰力的良窳，與兵力來源素質有關，目前國防部已有國防培育班及ROTC大學儲備軍官訓練團等招募班隊，嚴部長希望人次室持續精進，研擬與各大學研究所簽訂策略聯盟，提升招募誘因，形成「常態化、制度化」招募機制，打造高素質的軍隊，維護國家安全。

嚴部長並且強調，招募與留營同等重要，要使官兵願意留營，領導統御是基本工作，各級幹部應適當調節任務，妥善分工，落實官兵生活照顧與人性化管理，使官兵樂於工作、樂於在營生活，才能集中訓練資源，維持部隊永保精壯人力。